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Ďalšia svadba slávnej speváčky: Oslavy na Sicílii... za milióny!

Dua Lipa a Callum Turner Zobraziť galériu (7)
Dua Lipa a Callum Turner (Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

SICÍLIA - Kým bežní smrteľníci plánujú svadbu mesiace, Dua Lipa ju premenila na udalosť, o ktorej hovorí celý svet. Popová superstar a herec Callum Turner už síce povedali svoje „áno“ v Londýne, no skutočná šou sa odohráva práve tento víkend na Sicílii. A nejde o obyčajnú oslavu. Miestni obyvatelia protestujú, ulice sa zatvárajú, paparazzi obsadili mesto a medzi hosťami sa skloňujú tie najväčšie mená šoubiznisu. Vitajte na svadbe, ktorú mnohí už označujú za svadbu roka.

Len niekoľko dní po tajnej civilnej svadbe v londýnskej radnici sa Dua Lipa a Callum Turner presunuli do talianskeho Palerma, kde ich čaká trojdňová svadobná extravagancia. To, čo sa deje v Palerme, pripomína skôr návštevu hlavy štátu než svadbu speváčky. Historické námestia boli čiastočne uzavreté, doprava obmedzená a niektorí obyvatelia otvorene protestujú proti tomu, že sa verejné priestory menia na súkromné ihrisko celebrít. Na stenách sa dokonca objavili protestné plagáty s odkazmi typu „Palermo nie je na prenájom“.

Niektoré správy tvrdia, že účastníci vybraných podujatí museli podpísať dohody o mlčanlivosti, aby sa detaily osláv nedostali na verejnosť. Na zozname pozvaných sa objavujú mená, ktoré by samy osebe zaplnili titulky. Očakávajú sa osobnosti ako Charli XCX, Mark Ronson, Grace Gummer, Olivia Dean či Elton John, o ktorom sa dokonca špekuluje ako o možnom hudobnom vystúpení večera. Podľa niektorých správ sa počet hostí pohybuje okolo 200 až 300 ľudí, pričom pre nich boli rezervované luxusné priestory a päťhviezdičkové ubytovanie.

Svadobný víkend sa odohráva na viacerých ikonických miestach v Palerme. Len samotné priestory pôsobia ako kulisy hollywoodskeho filmu. Niektoré médiá odhadujú náklady celej oslavy na približne 1,5 milióna eur. Objavili sa dokonca špekulácie o luxusnej jachte Nero zakotvenej v prístave, ktorá by mohla slúžiť na prepravu hostí medzi jednotlivými miestami osláv.

Dua Lipa a Callum Turner
Zobraziť galériu (7)
Dua Lipa a Callum Turner  (Zdroj: Callum Turner)

A koľko šiat bude mať nevesta? To je otázka, ktorá módnych fanúšikov fascinuje najviac. Bulvárne médiá špekulujú, že počas celého víkendu môže vystriedať až 26 rôznych outfitov. Či je toto číslo reálne, ukáže až samotný víkend.

Výber Sicílie pritom nie je náhodný. Dua a Callum si tento región zamilovali už počas spoločnej dovolenky v roku 2025. Na sociálnych sieťach vtedy zdieľali fotografie z palermských ulíc, výlety loďou aj ochutnávky miestnych špecialít. Práve preto sa rozhodli premeniť svoje obľúbené miesto na dejisko najväčšej oslavy svojho života. Jedno je isté. Kým mnohé celebrity sa snažia svoje svadby utajiť, Dua Lipa a Callum Turner vytvorili udalosť, o ktorej dnes hovorí celá Európa. 

Viac o téme: SicíliaDua LipaSvadba rokaCallum TurnerUzavreté mesto
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