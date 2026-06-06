Chvíle HRÔZY zachytené na kamere: Družný rozhovor policajtky s kamarátkou skončil strašne, omylom na ňu VYSTRELILA!

CARACAS - Desivý incident otriasol Venezuelou. Bezpečnostná kamera zachytila moment, keď policajtka počas priateľského rozhovoru nešťastne vystrelila zo služobnej zbrane a zasiahla 22-ročnú ženu do brucha. Mladá žena skončila v nemocnici a prípad už vyšetrujú úrady. Celý incident od rozhovoru až po dramatickú situáciu po streľbe zachytila bezpečnostná kamera.
K incidentu došlo pred vstupom do stanice metra v Caracase. Na záberoch z bezpečnostnej kamery vidieť policajtku Siomary Castilloovú, ako sa rozpráva a smeje s Nairelis Gonzalez Avalovou (22). Atmosféra pôsobila uvoľnene, no v priebehu niekoľkých sekúnd sa zmenila na boj o zdravie mladej ženy.
Podľa portálu Daily Mail si policajtka počas rozhovoru vytiahla služobnú zbraň a ukazovala ju svojej známej.
Ukazovala jej zbraň, no tá vystrelila a zasiahla ju
V tom momente však zbraň nečakane vystrelila. Guľka zasiahla 22-ročnú Venezuelčanku do oblasti brucha. Zábery zo spomínaného incidentu už vo veľkom kolujú po sociálnych sieťach.
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Začala panika a miestni volali záchranárov
Zranená žena sa okamžite chytila za brucho a v bolestiach sa zohla. Spolu s policajtkou následne zamierili k ďalšiemu príslušníkovi, ktorý sa nachádzal neďaleko. Nairelis mala viditeľné problémy stáť na nohách a krátko nato si sadla za stôl pri vstupe do stanice metra.
Na miesto dorazili hasiči a pracovníci civilnej ochrany, ktorí jej poskytli prvú pomoc. Následne ju previezli do nemocnice Domingo Luciani v štvrti El Llanito, kde podstúpila operáciu. Lekár citovaný miestnymi médiami uviedol, že stav pacientky je vážny, no stabilizovaný.
Bola to poľutovaniahodná nehoda, reaguje polícia
Venezuelská národná polícia označila incident za nešťastnú nehodu. „Všetko nasvedčuje tomu, že išlo o poľutovaniahodnú nehodu so strelnou zbraňou,“ uviedol hovorca zboru. Polícia zároveň začala interné vyšetrovanie, ktoré má objasniť, ako mohlo dôjsť k výstrelu.
Prípad vyvolal na sociálnych sieťach množstvo reakcií, pričom mnohí diskutujú o bezpečnej manipulácii so služobnými zbraňami a zodpovednosti príslušníkov bezpečnostných zložiek. Vyšetrovanie incidentu naďalej pokračuje.