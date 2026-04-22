Zaparkoval a vrátil sa až po 7 rokoch: Keď uvidel účet za parkovné, takmer HO VYSTRELO! Najdrahšie parkovné na svete?

KÓBE - Auto nechal na parkovisku a akoby naň zabudol. Muž z Japonska ho tam nechal stáť takmer sedem rokov... a účet za parkovanie ho napokon vyšiel poriadne draho!
Nezvyčajný prípad riešila polícia v japonskom meste Kóbe, kde 47-ročný muž nechal svoje vozidlo odstavené na automatizovanom parkovisku neuveriteľne dlhý čas. Auto tam stálo bez pohnutia takmer sedem rokov, čím blokovalo parkovacie miesto pre ďalších vodičov. Podľa informácií Sora News24 ho polícia vo februári zadržala a obvinila z narušenia prevádzky. Dôvodom bolo nielen dlhodobé obsadenie miesta, ale aj finančná škoda, ktorú tým spôsobil prevádzkovateľovi parkoviska.
Dostal astronomickú pokutu
Za celé obdobie sa totiž nahromadili poplatky, ktoré presiahli tri milióny jenov, čo predstavuje približne 18 500 eur. Suma tak výrazne prevyšuje hodnotu mnohých starších áut. Majiteľ sa bránil tým, že sa k vozidlu počas rokov viackrát vrátil, no nepodarilo sa mu ho naštartovať. Prečo však situáciu neriešil napríklad odťahom, zostáva nejasné. Prípad vyvolal pozornosť najmä pre svoju absurdnosť – nielen kvôli dĺžke „parkovania“, ale aj pre následky, ktoré zdanlivo jednoduché rozhodnutie prinieslo.