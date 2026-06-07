Muž odišiel na štvorkolke a už sa nevrátil! Zúfala rodina ho išla hľadať: Tragický záver pátrania

SLOVINKY - Policajti boli dnes privolaní do katastra obce Slovinky, do lokality Tatarkov kríž, kde bolo v lesnom poraste nájdené telo 56-ročného muža bez známok života. Žiaľ, pomôcť mu už nevedeli.
"Podľa doterajších zistení muž odišiel na štvorkolke ešte počas včerajšej soboty (6.6.) a keďže sa nevrátil domov, jeho rodina po ňom začala pátrať. Hľadanie sa skončilo tragicky," uviedla polícia.
Muža našli pri štvorkolke na lesnej ceste, kde mal z doposiaľ nezistených príčin naraziť do prekážky nachádzajúcej sa na ceste. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý cudzie zavinenie predbežne vylúčil a nariadil vykonanie zdravotno-bezpečnostnej pitvy. Presná príčina smrti bude známa až po jej vykonaní.
Na mieste zasahovali policajti, kriminalistický technik aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru. "Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Krompachoch začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Prítomnosť alkoholu alebo iných návykových látok v tele určí až pitva. Okolnosti tragickej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala polícia.