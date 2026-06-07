Nedeľa7. jún 2026, meniny má Róbert, zajtra Medard

Muž odišiel na štvorkolke a už sa nevrátil! Zúfala rodina ho išla hľadať: Tragický záver pátrania

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

SLOVINKY - Policajti boli dnes privolaní do katastra obce Slovinky, do lokality Tatarkov kríž, kde bolo v lesnom poraste nájdené telo 56-ročného muža bez známok života. Žiaľ, pomôcť mu už nevedeli.

"Podľa doterajších zistení muž odišiel na štvorkolke ešte počas včerajšej soboty (6.6.) a keďže sa nevrátil domov, jeho rodina po ňom začala pátrať. Hľadanie sa skončilo tragicky," uviedla polícia. 

Muža našli pri štvorkolke na lesnej ceste, kde mal z doposiaľ nezistených príčin naraziť do prekážky nachádzajúcej sa na ceste. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý cudzie zavinenie predbežne vylúčil a nariadil vykonanie zdravotno-bezpečnostnej pitvy. Presná príčina smrti bude známa až po jej vykonaní.

Na mieste zasahovali policajti, kriminalistický technik aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru. "Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Krompachoch začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Prítomnosť alkoholu alebo iných návykových látok v tele určí až pitva. Okolnosti tragickej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala polícia.

 

Viac o téme: NehodaŠtvorkolkaSmrteľná nehoda
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

VOLEJBAL-EL MUŽI: J. Ihnát: Albánci už včera potrápili Estóncov, ale vyhrali sme 3:0 a máme body do rankingu
VOLEJBAL-EL MUŽI: J. Ihnát: Albánci už včera potrápili Estóncov, ale vyhrali sme 3:0 a máme body do rankingu
Volejbal
VOLEJBAL-EL MUŽI: M. Masný po víťazstve s Albánskom
VOLEJBAL-EL MUŽI: M. Masný po víťazstve s Albánskom
Volejbal
Raši reaguje na kritiku opozície
Raši reaguje na kritiku opozície
Správy

Domáce správy

Vpravo Zuzana Čaputová s
Šokujúca správa! Zuzana Čaputová a Juraj Rizman sa rozišli: KONIEC po šiestich rokoch
Domáce
Muž odišiel na štvorkolke
Muž odišiel na štvorkolke a už sa nevrátil! Zúfala rodina ho išla hľadať: Tragický záver pátrania
Domáce
V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Bratislava spúšťa veľkú rekonštrukciu Kozej ulice: Obyvateľov čakajú obmedzenia a nové stromy
Bratislava spúšťa veľkú rekonštrukciu Kozej ulice: Obyvateľov čakajú obmedzenia a nové stromy
Bratislava

Zahraničné

Vladimir Putin
Vodu káže, víno pije: Odhalené tajomstvá Putina! Útočí na Západ, ale jeho deti majú pozoruhodnú výchovu
Zahraničné
Albin Kurti
Kurtiho strana vyhrala voľby: Kosovo čaká na koaličných partnerov
Zahraničné
Ďalšia obeť medveďa? V
Ďalšia obeť medveďa? V obci našli dokaličené telo 34-ročného muža!
Zahraničné
Ilustračné foto
Izrael v pohotovosti! Z Iránu boli odpálené rakety
Zahraničné

Prominenti

Zuzana Belohorcová, Bratislavské módne
Z Belohorcovej je nová žena: Premena, po ktorej ju takmer nespoznáte!
Domáci prominenti
Slnko v sieti. Zuzana
Prišlo to ako blesk z jasného neba: Čaputová a Rizman spoločným vyhlásením potvrdili ROZCHOD!
Domáci prominenti
FOTO Susan Boyle
Kráľovná talentov Susan Boyle má 65, je po porážke a hľadá si chlapa! Odpadnete z jej nového imidžu!
Zahraniční prominenti
Obávaný kat reštaurácií Martin
Obávaný kat reštaurácií Martin Novák odhalil svoje tajomstvo: Luxusné menu rád vymení za toto!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

TIETO knihy valcujú predaje:
TIETO knihy valcujú predaje: Čitatelia ich milujú, odborníci ich stále prehliadajú!
Zaujímavosti
Týchto 5 jednoduchých testov
Týchto 5 jednoduchých testov môže prezradiť, ako dobre vaše telo starne: Urobíte si ich sami doma!
vysetrenie.sk
močový mechúr
Prelom v liečbe rakoviny močového mechúra: Nová terapia môže pacientom ušetriť náročnú operáciu
Zaujímavosti
FOTO Nenápadné kúsky rozpútali hotové
Nenápadné kúsky rozpútali hotové šialenstvo: Na aukcii za ne padali astronomické sumy!
Zaujímavosti

Dobré správy

V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne fľaky ani oranžová pokožka: Táto novinka zo Slovenska prekvapí aj vás
feminity.sk

Ekonomika

Ekonomika slabne, OECD bije na poplach: Slovensko míňa na energopomoc najviac zo všetkých, toto musí skončiť!
Ekonomika slabne, OECD bije na poplach: Slovensko míňa na energopomoc najviac zo všetkých, toto musí skončiť!
Najlacnejšie destinácie Európy v roku 2026: V TOP 10 je aj slovenské mesto!
Najlacnejšie destinácie Európy v roku 2026: V TOP 10 je aj slovenské mesto!
Dovolenka bez stresu? Týchto 10 rád vám môže ušetriť peniaze aj nepríjemnosti!
Dovolenka bez stresu? Týchto 10 rád vám môže ušetriť peniaze aj nepríjemnosti!
Nestratíte sa na pumpe? Ukážte sa, ako zvládate túto bežnú činnosť! (kvíz)
Nestratíte sa na pumpe? Ukážte sa, ako zvládate túto bežnú činnosť! (kvíz)

Šport

VIDEO Hororový moment a obrovské déjà vu: Futbalový svet tŕpne, znova skolaboval Eriksen!
VIDEO Hororový moment a obrovské déjà vu: Futbalový svet tŕpne, znova skolaboval Eriksen!
MS vo futbale
Konečne to dokázal: Alexander Zverev získal svoj vytúžený grandslamový titul!
Konečne to dokázal: Alexander Zverev získal svoj vytúžený grandslamový titul!
Roland Garros
Neuveriteľne dlhá víťazná šnúra je u konca: Švédskeho fenoména Duplantisa prekonal Marschall
Neuveriteľne dlhá víťazná šnúra je u konca: Švédskeho fenoména Duplantisa prekonal Marschall
Diamantová liga
Brazília pred MS prišla o jedného kanárika, ale Ancelotti má v zostave jasno: Tím je na správnej ceste
Brazília pred MS prišla o jedného kanárika, ale Ancelotti má v zostave jasno: Tím je na správnej ceste
MS vo futbale

Auto-moto

BBSK pripravuje projekt okružnej križovatky na sídlisku v Detve
BBSK pripravuje projekt okružnej križovatky na sídlisku v Detve
Ekonomika
Rolls Royce Spectre II a Rolls Royce Spectre Black Badge II - novinky s väčšou silou
Rolls Royce Spectre II a Rolls Royce Spectre Black Badge II - novinky s väčšou silou
Predstavujeme
TEST: Cupra Leon Sportstourer 204 - Každodenná dávka športu
TEST: Cupra Leon Sportstourer 204 - Každodenná dávka športu
Klasické testy
NDS pripravuje cez víkend dve štvorhodinové uzávery tunela Horelica
NDS pripravuje cez víkend dve štvorhodinové uzávery tunela Horelica
Doprava

Kariéra a motivácia

Otázka na pohovore, ktorá hraničí so zákonom: Ako elegantne odbiť personalistu, keď sa pýta na deti alebo plánovanú svadbu?
Otázka na pohovore, ktorá hraničí so zákonom: Ako elegantne odbiť personalistu, keď sa pýta na deti alebo plánovanú svadbu?
Pracovný pohovor
Kto zjedol môj jogurt z chladničky? 5 najväčších zločinov proti ľudskosti, ktoré páchame v spoločnej kuchynke
Kto zjedol môj jogurt z chladničky? 5 najväčších zločinov proti ľudskosti, ktoré páchame v spoločnej kuchynke
O práci s humorom
Kolega zarába viac na tej istej pozícii? 4 kroky, ako situáciu riešiť bez toho, aby ste vo firme spálili mosty
Kolega zarába viac na tej istej pozícii? 4 kroky, ako situáciu riešiť bez toho, aby ste vo firme spálili mosty
Mzda
Kultúra firemnej rodiny má svoje riziká. Ako si udržať skvelé vzťahy a nestratiť profesionálne hranice?
Kultúra firemnej rodiny má svoje riziká. Ako si udržať skvelé vzťahy a nestratiť profesionálne hranice?
Prostredie práce

Varenie a recepty

Cestovinový šalát s kuracím mäsom a zeleninou. Na druhý deň chutí ešte lepšie.
Cestovinový šalát s kuracím mäsom a zeleninou. Na druhý deň chutí ešte lepšie.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Stop hnednutiu: Čo urobiť, aby mal jahodový džem peknú farbu?
Stop hnednutiu: Čo urobiť, aby mal jahodový džem peknú farbu?
Rady a tipy
Jedzte tak, aby ste sa v lete nepotili
Jedzte tak, aby ste sa v lete nepotili
Rady a tipy

Technológie

Ničí rýchle nabíjanie batériu v mobile? Test 40 Android telefónov ukázal, čo jej škodí oveľa viac
Ničí rýchle nabíjanie batériu v mobile? Test 40 Android telefónov ukázal, čo jej škodí oveľa viac
Zariadenia
Prasacie hlavy v Paríži aj klamstvá o Zelenskom. Uniknuté dokumenty odhaľujú ruské plány, v ktorých sa spomína aj Slovensko
Prasacie hlavy v Paríži aj klamstvá o Zelenskom. Uniknuté dokumenty odhaľujú ruské plány, v ktorých sa spomína aj Slovensko
Bezpečnosť
Táto funkcia v telefóne sľubuje vyšší výkon, no často robí presný opak. Mnohí ju majú zapnutú už z výroby
Táto funkcia v telefóne sľubuje vyšší výkon, no často robí presný opak. Mnohí ju majú zapnutú už z výroby
Návody
Skrytá zásobáreň mangánu pod našimi nohami mohla ovplyvniť dejiny Zeme. Vedci ju spájajú s obdobím, keď planéta získala kyslík
Skrytá zásobáreň mangánu pod našimi nohami mohla ovplyvniť dejiny Zeme. Vedci ju spájajú s obdobím, keď planéta získala kyslík
Veda a výskum

Bývanie

Odstránite ním zvyšky etikiet a vyleštíte otlačky prstov zo spotrebičov. 5 situácií, keď sa zíde mať doma kokosový olej
Odstránite ním zvyšky etikiet a vyleštíte otlačky prstov zo spotrebičov. 5 situácií, keď sa zíde mať doma kokosový olej
Odborníci sa zhodli: Na týchto miestach zlyhá strecha najčastejšie a nejde o veľké plochy. Ktoré zmeny upozornia na problém?
Odborníci sa zhodli: Na týchto miestach zlyhá strecha najčastejšie a nejde o veľké plochy. Ktoré zmeny upozornia na problém?
Bol to starý dom so zanedbanou prístavbou, dnes v ňom sídli úžasné bývanie. Premenu ocenili i odborníci
Bol to starý dom so zanedbanou prístavbou, dnes v ňom sídli úžasné bývanie. Premenu ocenili i odborníci
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!

Pre kutilov

Prežije tam, kde iné kvety hynú: Krásna mandevila je novým hitom slnečných balkónov
Prežije tam, kde iné kvety hynú: Krásna mandevila je novým hitom slnečných balkónov
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte staré vidly: Vyrobte si originálnu lampu na chalupu do 10 €
Nevyhadzujte staré vidly: Vyrobte si originálnu lampu na chalupu do 10 €
Doplnky a dekorácie
Letná terasa, ktorá skrýva pivnicu? Pozrite sa, ako si s výzvou poradil Majster roka
Letná terasa, ktorá skrýva pivnicu? Pozrite sa, ako si s výzvou poradil Majster roka
Dvor a záhrada
TOP okrasné rastliny na slnečnú terasu: Zvládnu teplo aj občasné preschnutie
TOP okrasné rastliny na slnečnú terasu: Zvládnu teplo aj občasné preschnutie
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Šok na svadbe: Prichytila som ju, ako môjmu mužovi hovorí, že toto je jeho posledná šanca si s ňou užiť
Partnerské vzťahy
Šok na svadbe: Prichytila som ju, ako môjmu mužovi hovorí, že toto je jeho posledná šanca si s ňou užiť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vladimir Putin
Zahraničné
Vodu káže, víno pije: Odhalené tajomstvá Putina! Útočí na Západ, ale jeho deti majú pozoruhodnú výchovu
Ďalšia obeť medveďa? V
Zahraničné
Ďalšia obeť medveďa? V obci našli dokaličené telo 34-ročného muža!
Vpravo Zuzana Čaputová s
Domáce
Šokujúca správa! Zuzana Čaputová a Juraj Rizman sa rozišli: KONIEC po šiestich rokoch
Ilustračné foto
Zahraničné
Izrael v pohotovosti! Z Iránu boli odpálené rakety

Ďalšie zo Zoznamu