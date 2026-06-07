Ďalšia obeť medveďa? V obci našli dokaličené telo 34-ročného muža!

BUKUREŠŤ - V rumunskej dedine Prod našli telo 34-ročného muža, ktorého pravdepodobne roztrhal medveď. Informujú o tom tamojšie médiá, podľa ktorých incident vyvolal diskusiu o regulácii počtu medveďov v oblasti.
"Z prvých vyšetrovaní vykonaných na mieste policajta z mestskej polície v Dumbrăveni vyplynulo, že 34-ročný muž bol zrejme napadnutý medveďom na okraji obce Prod," uviedla polícia. Informuje o tom rumunský web Adevarul. Momentálne prebieha vyšetrovanie s cieľom zistiť okolnosti úmrtia muža.
Incident vyvolal v krajine ďalšie diskusiu o čoraz častejších problémoch spôsobených medveďmi v tejto oblasti. Nicolae Lazăr, starosta obce Hoghilag ležiacej neďaleko dediny Prod tvrdí, že úrady proti medveďom zasahujú iba v ojedinelých prípadoch. "Ako lesný inžinier tvrdím, že populácia medveďov musí byť dlhodobo udržiavaná pod kontrolou Súčasná populácia výrazne presahuje únosnú kapacitu územia, kde títo medvede žijú a živia sa," uviedol