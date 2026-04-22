Na veľkosti (ne)záleží? Penny prehovorila o intímnom živote s partnerom, ktorý je HLBOKO POD PRIEMEROM!

LONDÝN - Otvorená spoveď mladej ženy búra rozšírené predstavy o tom, čo je v intímnom živote skutočne dôležité. Podľa nej spokojnosť v spálni nezávisí od fyzických parametrov, ale od komunikácie, dôvery a ochoty experimentovať.
Tridsaťtriročná Penny Talbotová sa rozhodla bez okolkov prehovoriť o svojom vzťahu aj sexuálnom živote. Priznáva, že veľkosť partnerovho prirodzenia pre ňu nikdy nebola rozhodujúcim faktorom. Oveľa väčší význam podľa nej zohráva vzájomné porozumenie a to, ako dvojica spolu dokáže fungovať v intímnej rovine.
Na tému veľkosti existujú rôzne výskumy, ktoré naznačujú, že priemer je výrazne nižší, než si mnohí myslia, píše The Sun. Penny však otvorene hovorí o tom, že jej partner je pod týmto priemerom – a napriek tomu sú spolu spokojní. Dodáva, že ju na to upozornil už na začiatku vzťahu, no nevnímala to ako problém. Skôr naopak, ocenila jeho úprimnosť aj sebavedomie.
V intímnom živote im nič nechýba, tvrdí dvojica
Dvojica tvorí pár takmer dva roky a podľa jej slov im v intímnom živote nič nechýba. Zdôrazňuje, že sex nie je len o samotnom akte, ale aj o všetkom, čo mu predchádza. Práve predohra, blízkosť a rôzne formy intimity sú podľa nej kľúčom k spokojnosti. Jej pohľad ovplyvnili aj zdravotné okolnosti. Po gynekologickom zákroku mala dlhší čas citlivejšie obdobie, počas ktorého by jej väčší partner mohol spôsobovať nepríjemnosti. V tomto kontexte vníma situáciu ako výhodu, ktorá jej umožnila postupne sa vrátiť k bezbolestnému prežívaniu intimity.
Aj OBĽÚBENÁ KLASIKA v posteli vás môže poslať k lekárovi: Odborníci varujú pred chybou, ktorú robí KAŽDÝ PIATY pár!
Penny zároveň upozorňuje, že existuje množstvo spôsobov, ako si partnerský život spestriť. S partnerom skúšajú rôzne prístupy – od pomôcok až po hravé experimentovanie – pričom dôležitá je pre nich najmä otvorenosť a vzájomná dôvera. Na záver odkazuje ženám, aby sa nenechali zväzovať stereotypmi a očakávaniami okolia. Podľa nej je najdôležitejšie, aby sa obaja partneri cítili dobre, bezpečne a spokojne – všetko ostatné je až druhoradé.