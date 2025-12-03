Parkovací horor v priamom prenose: TOTO ste ešte nevideli! Týmto šoférom by vodičák neprešiel ani omylom

USA - Myslíte si, že zaparkovať pozdĺžne zvládnete aj poslepiačky? Nie každý má však také šťastie. Sociálne siete v posledných týždňoch zaplavujú virálne videá vodičov, ktorí sa márne pokúšajú zaparkovať paralelne, a pritom nevedomky zabávajú tisíce ľudí po celom svete.
Na TikToku, Instagrame aj Facebooku sa objavujú desiatky krátkych klipov, v ktorých sa vodiči snažia „našróbovať“ svoje auto do parkovacieho miesta, no výsledkom je séria trápnych manévrov, nekonečné cúvanie, prepočítavanie vzdialeností a neraz aj komické situácie.
Internet to miluje
Niektoré videá zachytávajú vodičov, ktorí sa snažia zaparkovať aj niekoľko minút, a napriek tomu končia ďaleko od obrubníka alebo úplne vzdávajú pokus. Internet to však miluje. Používatelia sa predbiehajú v komentároch, ktorý šofér to zvládol najhoršie.
Je paralelné parkovanie skutočne najnepríjemnejšie?
Odborníci na cestnú premávku upozorňujú, že paralelné parkovanie patrí medzi najnepríjemnejšie úlohy najmä pre začínajúcich vodičov. Často chýba prax, odhad vzdialenosti a niekedy aj sebavedomie.
Psychológovia dodávajú, že stres zo zvedavých pohľadov okoloidúcich dokáže situáciu ešte zhoršiť. Niet divu, že z niektorých pokusov sa stávajú virálne senzácie. A hoci sa diváci bavia, vodiči z videí by určite privítali, keby ich parkovacia katastrofa nebola navždy zapísaná v online priestore.