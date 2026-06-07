Vodu káže, víno pije: Odhalené tajomstvá Putina! Útočí na Západ, ale jeho deti majú pozoruhodnú výchovu

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin dlhodobo vystupuje proti Západu a európskym hodnotám. Uniknuté dokumenty však naznačujú, že v súkromí mohla jeho rodina staviť práve na to, čo Kremeľ verejne kritizuje.
Tajný svet za múrmi Kremľa
Verejne hovorí o úpadku Západu, kritizuje Európu aj NATO a prezentuje Rusko ako protiváhu západného sveta. Nové zistenia investigatívnych novinárov však vykresľujú úplne inú podobu života v najbližšom okolí Vladimira Putina.
Podľa projektu Systema, ktorý pôsobí pod hlavičkou Rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda, vyrastajú dvaja chlapci spájaní s ruským prezidentom v prostredí, kde dominujú zahraniční učitelia, opatrovatelia a intenzívna jazyková príprava. Cieľom malo byť, aby ovládali cudzie jazyky na úrovni vzdelaných Európanov.
Stovky dokumentov odhalili fungovanie utajeného systému
Novinári z ruskojazyčnej stanice Nastojaščee vremja preskúmali rozsiahly súbor materiálov zahŕňajúci stovky dokumentov, zmlúv, e-mailov a interných správ z rokov 2017 až 2026. Podľa ich zistení dokumentácia mapuje činnosť skupiny zahraničných zamestnancov, ktorí sa starali o dvoch chlapcov označovaných menami Ivan a Vladimir.
Médiá ich už dlhší čas dávajú do súvislosti s Vladimirom Putinom a bývalou olympijskou šampiónkou v modernej gymnastike Alinou Kabajevovou. Ani jeden z nich však tieto informácie nikdy verejne nepotvrdil.
Rodina údajne zamestnávala ľudí z celého sveta
Z uniknutých podkladov vyplýva, že pre rodinu pracovalo najmenej dvadsať zahraničných opatrovateľov, pedagógov a lektorov. Pochádzali najmä z Nemecka, Británie, Rakúska, Írska, Juhoafrickej republiky, Nového Zélandu či Bosny a Hercegoviny.
Podľa investigatívcov išlo o nákladný systém starostlivosti, za ktorý mala rodina každoročne platiť stovky tisíc dolárov.
Angličtina a nemčina ako priorita
Jednou z hlavných úloh vychovávateľov bola jazyková príprava detí. Dokumenty naznačujú, že už v roku 2019 mala príbuzná Aliny Kabajevovej požadovať, aby starší z chlapcov vyrastal prakticky výlučne v anglicky hovoriacom prostredí.
Pokyny pritom nehovorili len o bežnej výučbe jazyka. Dôraz sa kládol na to, aby jeho angličtina znela prirodzene a kultivovane, podobne ako u vzdelaných Európanov. Podobné nároky sa podľa dokumentov vzťahovali aj na výučbu nemčiny.
Prísne pravidlá a zakázané témy
Hoci mali zahraniční učitelia deti vzdelávať, ich právomoci boli presne vymedzené. Zmluvy im zakazovali presadzovať vlastné politické názory, náboženské presvedčenie či ideologické postoje.
Medzi internými pokynmi sa podľa zistení objavila aj jednoznačná inštrukcia, aby sa za žiadnych okolností neotvárali témy súvisiace s LGBT. Na tieto informácie upozornila aj ukrajinská štátna platforma United24.
Život v izolácii pod dohľadom
Zahraniční zamestnanci mali podľa investigatívcov väčšinu času tráviť v prezidentskej rezidencii vo Valdaji medzi Moskvou a Petrohradom. Ich pracovný režim sprevádzali pravidelné zdravotné kontroly, bezpečnostné opatrenia a prísne pravidlá mlčanlivosti.
O svojej práci nesmeli hovoriť s okolím a akékoľvek informácie mali zakázané zverejňovať aj na sociálnych sieťach.
O koho sa starali, vraj dlho netušili
Jedna z bývalých vychovávateliek novinárom opísala, že počas svojho pôsobenia nikdy nekomunikovala priamo s rodinou. Všetky pokyny dostávala prostredníctvom asistentov. „Pokyny a informácie sme dostávali výlučne cez rodinných asistentov,“ uviedla podľa investigatívneho projektu. Dodala, že od zamestnancov sa očakávala absolútna diskrétnosť, lojalita, mlčanie a bezvýhradná poslušnosť.
Kremeľ mlčí, otázky zostávajú
Kremeľ dlhodobo odmieta komentovať súkromný život ruského prezidenta. Hovorca Dmitrij Peskov ani zástupcovia Aliny Kabajevovej podľa projektu Systema na otázky novinárov nereagovali.
Práve kontrast medzi verejnými vyhláseniami a údajnou výchovou detí však vzbudil najväčšiu pozornosť. Zatiaľ čo Vladimir Putin pravidelne označuje Západ za ideologického protivníka Ruska, uniknuté dokumenty naznačujú, že jeho údajní synovia mohli vyrastať pod dohľadom ľudí pochádzajúcich práve z krajín, ktoré Moskva často vykresľuje ako svojich hlavných súperov.