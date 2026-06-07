Prišlo to ako blesk z jasného neba: Čaputová a Rizman spoločným vyhlásením potvrdili ROZCHOD!

BRATISLAVA – Nečakaná správa! Kým Zuzana Čaputová a Juraj Rizman ešte nedávno hovorili o spoločnej budúcnosti, dnes je všetko inak. Potvrdili rozchod.
Šokujúca správa na nedeľný večer. Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová a jej dlhoročný partner Juraj Rizman po šiestich rokoch spoločnej cesty ohlásili rozchod. Definitívne to potvrdili vyjadrením pre denník Plus JEDEN DEŇ. V spoločnom vyhlásení uviedli: „Áno je to tak, aj napriek úprimnej snahe o riešenie a po dlhých rozhovoroch sme sa, so vzájomnou úctou, rozhodli ukončiť náš partnerský vzťah. Medzi nami sa nestalo nič zlé – nečakajte žiadne škandály, ani drámy. Sme nesmierne vďační za všetky spoločné roky, za všetko, čo sme jeden druhého naučili, a za lásku, ktorú sme zdieľali. Naše životy zostávajú prepojené, no odteraz už „len“ ako priatelia. Chápeme, že to môže vzbudzovať mnohé otázky, no chceli by sme vás úprimne poprosiť o rešpektovanie nášho súkromia.“
Správa o rozchode prišla ako blesk z jasného neba. Navonok sa zdalo, že dvojicu nič nerozdelí. Nedávno kúpili spoločný pozemok, čo naznačovalo vážnosť ich vzťahu. Pár tvorili od roku 2020 a bolo logickým vyústením, že sa presťahujú do spoločného domu, kde nájdu dokonalé súkromie. Podľa Plus JEDEN DEŇ financovanie pozemku riešili predajom nehnuteľností. Exprezidentka predala chatu, Rizman zasa dom po otcovi.
Pre oboch sa tak končí spoločná životná etapa, počas ktorej si museli prejsť nielen radosťou a šťastím, ale aj mnohými úskaliami a náročnými skúškami. Rizman stál pri Čaputovej v najťažších obdobiach, kedy čelila obrovskému politickému tlaku a nenávistným útokom počas jej prezidentskej kariéry. Podporoval ju však aj vtedy, keď jej dcéra Emma bojovala s vážnym zdravotným problémom. Náročným obdobím prechádzali aj vtedy, keď Čaputová po skončení prezidentského mandátu odišla na niekoľkomesačný prestížny pobyt na Stanfordovu univerzitu v Kalifornii. Okrem vzťahu na diaľku prekonali aj Rizmanov incident so strelnou zbraňou v jeho byte v septembri 2024.