Kupujete jahody a na druhý deň sú PLESNIVÉ? Stačí tento JEDNODUCHÝ TRIK a vydržia vám čerstvé VIAC ako týždeň!

LONDÝN - Jahody patria medzi najobľúbenejšie sezónne ovocie, no kvôli vysokému obsahu vody sa rýchlo kazia a plesnivejú. Existuje však nenáročný spôsob skladovania, ktorý dokáže výrazne predĺžiť ich čerstvosť. Stačí siahnuť po správnej nádobe a dodržať niekoľko jednoduchých zásad.
Vysoký obsah vody v jahodách komplikuje spôsob zachovania ich čerstvosti, pretože ľahko podliehajú hnilobe a plesniam. K rýchlejšiemu znehodnoteniu môžu prispieť aj ďalšie faktory, ako je nedostatočné prúdenie vzduchu a prítomnosť iného ovocia, či zeleniny. Našťastie existuje jednoduchý trik, vďaka ktorému vydržia čerstvé viac ako týždeň. Podľa denníka Express stačí použiť keramický košík, ktorý pomáha udržať jahody čerstvé aj na dlhšie obdobie.
Otvory v tejto nádobe totiž umožňujú voľné prúdenie vzduchu, čím sa zabraňuje hromadeniu vlhkosti a minimalizuje sa riziko plesní a kazenia. Na rozdiel od uzavretých nádob, košíky umožňujú jahodám „dýchať“, čím sa obmedzuje kondenzácia, ktorá by inak urýchľovala ich znehodnotenie. Pre maximálnu čerstvosť je teda dobré skladovať jahody v keramickom košíku s kuchynskou utierkou položenou navrchu.
Toto všetko zabezpečuje dostatočné prúdenie vzduchu, aby zostali čerstvé. Pred konzumáciou ich môžete nechať zohriať na izbovú teplotu a umývajte ich až tesne pred konzumáciou. Košíky sú rovnako praktické aj na uskladnenie malín a čučoriedok a môžu pomôcť zachovať čerstvosť a niektorých druhov zeleniny.