Kurtiho strana vyhrala voľby: Kosovo čaká na koaličných partnerov

PRIŠTINA - Vládnuca strana Sebaurčenie (Vetëvendosje) premiéra Albina Kurtiho zvíťazila v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách v bývalej srbskej provincii Kosovo – tretích za uplynulých 18 mesiacov - so ziskom 43,09 percenta hlasov. Vyplýva to z čiastkových výsledkov založených na sčítaní hlasov vo vyše 72 percentách volebných miestností. Informuje o tom agentúra Reuters a údajov ústrednej volebnej komisie.
Opozícia za Kurtiho a slabá účasť voličov
Na druhom mieste skončila Demokratická strana Kosova (DPK), ktorá dostala 21,82 percenta hlasov. Treťou najsilnejšou stranou je Demokratická liga Kosova (LDK) so ziskom 17,98 percenta. Strana Sebaurčenie si tak bude musieť opäť hľadať koaličných partnerov, aby mohla zostaviť vládu a prelomiť patovú situáciu pri voľbe prezidenta. Účasť voličov dosiahla 36,9 percenta, čo je o osem percent menej ako vlani v decembri a najmenej z posledných piatich volieb, uviedla volebná komisia.
V decembrových voľbách získala Kurtiho strana 51,1 percenta hlasov, čo bolo viac oproti 42 percentám z februára 2025, no nedokázala sa dohodnúť s ostatnými stranami na kandidátovi na prevažne reprezentatívny prezidentský post. Patová situácia viedla v apríli k rozpusteniu parlamentu a ďalším predčasným voľbám.
Kosovo bez vlády a blokované inštitúcie
Kosovo, jedna z najmladších krajín Európy, sa usiluje o vstup do Európskej únie, no už takmer rok je bez funkčnej vlády. Pretrvávajúce rozdelenie parlamentu znemožnilo voľbu predsedu parlamentu aj novej hlavy štátu, na ktorej zvolenie je potrebná dvojtretinová väčšina.
EÚ tlačí na stabilitu a reformy
Európska komisia vyzvala kosovských politikov, aby vytvorili stabilné inštitúcie schopné realizovať reformy potrebné pre členstvo v EÚ. Opakované voľby tieto reformy brzdia a spomaľujú aj čerpanie európskych fondov.
O 120 parlamentných kresiel sa uchádzalo viac ako 900 kandidátov zo 17 strán a troch koalícií. Registrovaných bolo približne 2,1 milióna voličov, čo presahuje počet obyvateľov Kosova (1,6 milióna) a je odrazom veľkej diaspóry v západnej Európe, ktorá zvykne podporovať Kurtiho.
Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, Belehrad ju však odmieta uznať a stále ho považuje za svoju provinciu. Nezávislosť Kosova neuznávajú ani Slovensko a ďalšie štyri členské štáty Európskej únie. Je preto jediným západobalkánskym štátom, ktorý nemá štatút kandidátskej krajiny EÚ.