Polovica rýchlosti svetla! Čierna diera Cygnus X-1 predviedla tanec, aký astronómovia ešte nevideli

USA - Mohutná sila čiernych dier opäť fascinuje vedcov. Najnovšie merania totiž po prvý raz presne odhalili, čo sa deje v ich bezprostrednom okolí – a výsledky sú ohromujúce.
Astronómovia pomocou globálne prepojených rádioteleskopov zaznamenali tzv. „tancujúce výtrysky“ energie, ktoré vychádzajú z čiernej diery vzdialenej približne 7 000 svetelných rokov od Zeme. Ide o systém Cygnus X-1, ktorý patrí medzi najznámejšie objekty svojho druhu. Tieto výtrysky uvoľňujú energiu porovnateľnú s výkonom až 10-tisíc Sĺnk a pohybujú sa rýchlosťou približne 150-tisíc kilometrov za sekundu – teda takmer polovicou rýchlosti svetla. Napriek tomu ide len o zlomok energie, ktorú čierna diera pri „kŕmení“ spotrebuje – vedci odhadujú, že výtrysky využívajú asi 10 percent celkovej energie.
Systém Cygnus X-1 tvorí čierna diera a masívna hviezda, ktorá produkuje extrémne silné hviezdne vetry. Tie vyvrhujú až stonásobne miliónkrát viac hmoty než naše Slnko – a to niekoľkonásobne vyššou rýchlosťou. Práve tieto vetry majú schopnosť deformovať výtrysky čiernej diery, ktoré sa pod ich vplyvom mierne ohýbajú, podobne ako prúd vody vo fontáne unášaný vetrom. Podľa profesora James Miller-Jones umožnila znalosť sily hviezdneho vetra vedcom presne vypočítať výkon samotných výtryskov. Ide o zásadný krok v pochopení fungovania čiernych dier, píše Daily Mail.
Najzvláštnejšie objekty vo vesmíre
Čierne diery patria medzi najzvláštnejšie objekty vo vesmíre. Ich gravitácia je taká silná, že z nej neunikne ani svetlo. Napriek tomu však nejde len o „ničotu“ – pri pohlcovaní hmoty vznikajú extrémne energetické javy. Materiál, ktorý padá dovnútra, sa roztočí do špirálového pohybu, zrýchľuje sa na takmer svetelnú rýchlosť a spolu s magnetickými poľami vytvára silné energetické prúdy – tzv. jety.
Tieto výtrysky môžu siahať až niekoľko svetelných rokov do priestoru a výrazne ovplyvňujú svoje okolie. Práve preto je dôležité vedieť, aká časť energie padá do čiernej diery a aká je vystreľovaná späť do vesmíru. Vedci to prirovnávajú k počítaniu kalórií – len v prípade čiernej diery ide o sledovanie jej „energetického rozpočtu“. Doteraz však dokázali merať iba priemerné hodnoty za tisíce rokov, čo nebolo dostatočne presné. Nové merania prinášajú oveľa presnejší obraz o tom, ako efektívne čierne diery premieňajú pohltenú hmotu na energiu výtryskov.
Ide o prelomový objav
Podľa hlavného autora výskumu, doktora Steve Raj Prabu, ide o prelomový objav. Po prvý raz totiž vedci získali priame pozorovanie tejto efektivity, čo výrazne zlepší presnosť simulácií vývoja vesmíru. Výtrysky zo supermasívnych čiernych dier totiž zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní galaxií, hviezd aj planét. V niektorých prípadoch dokonca vytvárajú obrovské bubliny plynu, ktoré presahujú veľkosť samotnej galaxie a zásadne ovplyvňujú jej vývoj.
Hoci čierne diery zostávajú stále zahalené mnohými tajomstvami, vedci sa postupne približujú k ich pochopeniu. Predpokladá sa, že vznikajú kolapsom obrovských plynných oblakov alebo zánikom masívnych hviezd, ktoré po vyčerpaní paliva explodujú ako supernovy a následne sa zrúti ich jadro. Najnovší objav tak prináša nielen fascinujúci pohľad na extrémne javy vo vesmíre, ale aj dôležitý kľúč k pochopeniu toho, ako sa vesmír vyvíjal do dnešnej podoby.