Náhly obrat v Rusku: Prvýkrát priznalo veľké problémy! Dôvody ale nechce prezradiť

MOSKVA - Moskva po prvý raz verejne pripustila, že výkon ruského ropného sektora klesá. Kremeľ pokles vysvetľuje technickými problémami a opravami rafinérií, no viaceré indície naznačujú, že za zhoršujúcou sa situáciou môžu stáť aj pokračujúce ukrajinské útoky na strategické energetické objekty.
Priznanie, ktoré v Rusku zaznieva len zriedka
Ruské vedenie sa dlhodobo snaží vytvárať obraz odolnej ekonomiky, ktorá si poradila so sankciami aj dôsledkami vojny. Počas ekonomického fóra v Petrohrade však zaznelo vyjadrenie, ktoré púta pozornosť.
Ruský vicepremiér Alexandr Novak totiž priznal, že produkcia v ropnom sektore je nižšia než na začiatku roka. Ako informovala televízia N-TV, pokles vysvetlil tým, že viaceré ruské rafinérie museli absolvovať neplánované servisné práce.
Podľa jeho slov ide o dočasný stav a po dokončení opráv by sa mala výroba opäť vrátiť na pôvodnú úroveň.
Otázka, na ktorú Moskva neodpovedala
Novak však neobjasnil, prečo boli mimoriadne opravy vôbec potrebné. Práve tento detail vyvoláva otázniky.
Pochybnosti posilňuje aj skutočnosť, že Rusko prestalo v apríli 2023 zverejňovať podrobné údaje o ťažbe ropy. K tomuto kroku pristúpilo necelý rok po začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu, čím výrazne obmedzilo možnosť nezávisle overovať stav svojho energetického sektora.
Preto zostáva otvorená možnosť, že za poklesom produkcie nestoja len technické práce, ale aj poškodenia spôsobené útokmi na energetickú infraštruktúru.
Ukrajina hovorí o citeľných stratách
Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnil útoky dronmi na ruské rafinérie, sklady palív aj ďalšie strategické energetické zariadenia.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno na sociálnej sieti Facebook uviedol, že spracovanie ropy v Rusku sa za posledné mesiace znížilo približne o desať percent. „Pre nich je strata produkcie mimoriadne bolestivá,“ zdôraznil Zelenskyj.
Podľa ukrajinského prezidenta ide o jednu z oblastí, kde je Rusko najzraniteľnejšie, keďže príjmy z ropy zostávajú kľúčovým zdrojom financovania štátu.
Zákaz vývozu vyvolal ďalšie otázky
Špekulácie o problémoch ruského energetického sektora zosilnelo aj nedávne rozhodnutie Moskvy zakázať vývoz leteckého paliva až do 30. novembra.
Ruská vláda opatrenie zdôvodnila snahou zabezpečiť dostatočné zásoby pre domáci trh. K zákazu však prišlo práve v období, keď ukrajinské drony opakovane zasahovali rafinérie a ďalšie energetické zariadenia na ruskom území.
Analytici preto nevylučujú, že krok mohol súvisieť aj s potrebou stabilizovať dodávky po sérii útokov.
Deficit rastie rýchlejšie, než Moskva plánovala
Zelenskyj zároveň tvrdí, že dôsledky sa neprejavujú iba v energetike, ale aj vo verejných financiách Ruska.
Podľa jeho vyjadrenia kombinácia vojenského, ekonomického a sankčného tlaku spôsobila, že rozpočtový deficit Ruska počas prvých piatich mesiacov roka výrazne prekročil úroveň, ktorú vláda pôvodne predpokladala za celý rok.
Čísla hovoria o pokračujúcom poklese
Na zhoršujúci sa trend upozornila aj International Energy Agency. Podľa jej údajov dosiahla ruská ťažba ropy v apríli približne 8,8 milióna barelov denne.
V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o približne 460-tisíc barelov denne, čo naznačuje, že problémy ruského ropného sektora môžu byť hlbšie, než oficiálne pripúšťa Moskva.