Prelom v liečbe rakoviny močového mechúra: Nová terapia môže pacientom ušetriť náročnú operáciu

LONDÝN - Odstránenie močového mechúra patrí medzi najnáročnejšie operácie v onkológii a mnohým pacientom výrazne zmení život. Vedci teraz hlásia povzbudivé výsledky novej liečby, ktorá by mohla niektorým ľuďom pomôcť vyhnúť sa radikálnemu zákroku.
Rakovina močového mechúra patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia močových ciest. Pri agresívnejších formách býva štandardnou liečbou odstránenie celého močového mechúra, čo predstavuje zásadný zásah do života pacienta. Mnohí ľudia sa po operácii musia prispôsobiť úplne novému spôsobu odvádzania moču a čelia dlhodobým zdravotným aj psychickým následkom.
Vedci však priniesli nádejné správy. Nové klinické skúšanie naznačuje, že moderná imunoterapia môže byť pre niektorých pacientov účinnou alternatívou k radikálnej operácii. Výsledky ukázali, že časť pacientov s invazívnou rakovinou močového mechúra dokázala po liečbe žiť bez odstránenia orgánu a zároveň bez návratu ochorenia, píše The Sun.
Imunoterapia funguje odlišne než klasická chemoterapia. Namiesto priameho ničenia nádorových buniek pomáha vlastnému imunitnému systému rozpoznať a napadnúť rakovinu. V posledných rokoch sa stala jedným z najväčších pokrokov v onkológii a úspechy zaznamenala aj pri rakovine močového mechúra.
Podľa odborníkov je najväčšou výhodou nového prístupu práve možnosť zachovať močový mechúr. Pre mnohých pacientov to znamená výrazne vyššiu kvalitu života v porovnaní s radikálnou operáciou.
Lekári však upozorňujú, že nejde o riešenie vhodné pre každého. Výber pacientov musí byť veľmi dôkladný a liečba si vyžaduje pravidelné kontroly, aby bolo možné včas odhaliť prípadný návrat ochorenia.
Výskum zároveň nadväzuje na ďalšie úspechy imunoterapie pri rakovine močového mechúra. Už predchádzajúce štúdie ukázali, že podávanie imunoterapie po operácii dokáže výrazne predĺžiť obdobie bez návratu choroby a znížiť riziko recidívy.
Podľa vedcov ide o významný posun, pretože približne polovica pacientov s agresívnou formou rakoviny močového mechúra čelí riziku návratu ochorenia aj po úspešnej operácii.
Odborníci zároveň zdôrazňujú, že výsledky sú zatiaľ súčasťou klinického výskumu a bude potrebné ďalšie sledovanie pacientov. Napriek tomu hovoria o jednom z najnádejnejších smerov liečby za posledné roky.
Rakovina močového mechúra sa najčastejšie prejavuje krvou v moči, častým močením alebo bolesťou pri močení. Lekári upozorňujú, že práve krv v moči patrí medzi príznaky,
ktoré by ľudia nikdy nemali ignorovať. Včasné odhalenie totiž výrazne zvyšuje šance na úspešnú liečbu.