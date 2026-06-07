Z Belohorcovej je nová žena: Premena, po ktorej ju takmer nespoznáte!

TENERIFE – Je z nej nová žena! Zuzana Belohorcová si po rozchode s manželom upratala v hlave a s vervou sa púšťa do novej éry svojho života.
Zuzana Belohorcová rozchod s manželom Vlastom Hájkom istý čas tajila. Aj keď to nie je najľahšia životná etapa, prinieslo jej to istým spôsobom slobodu. Neľahké obdobie sa podpísalo aj na jej výzore a veľa nič netušiacich žien jej už pred pár mesiacmi písalo, ako brutálne schudla: „Ja hovorím, takú diétu nechcete,“ priznala svojho času.
Hoci si myslela, že do prístavu staroby vkročia spoločne s Vlastom, single žena sa z nej stala tesne pred 50-kou. Posledná nevera jej muža totiž presiahla hranice krátkodobého milostného vzťahu a zaľúbenosť pobláznila Vlastovi hlavu natoľko, až došlo k rozchodu so Zuzanou. Manželia rozpredávajú majetok a každý si ide svojou cestou. Zuzana sa oveľa viac venuje sebe a svojim deťom, 16-ročnej Salme a 12-ročnému Neviovi. Vychutnávajú si spoločne nielen cestovanie po svete, ale aj spoločenské akcie, na ktorých hviezdi spolu s dcérou. Hlavu si vyvetrala predovšetkým cvičením a zdravou stravou, ktoré sa podpísali na jej super vzhľade. Dnes je štíhlejšia než kedykoľvek predtým a fotky hrdo vystavuje na sociálnych sieťach.
A dokonale pripravená je tiež na nové začiatky. „Dnes sa pozerám na ženu, ktorou som sa stala. Ženu, ktorá si prešla svojimi búrkami, niesla na pleciach viac, než bolo vidieť, no napriek tomu sa nevzdala,“ pochválila sa na sociálnej sieti a pridala fotky sebavedomej ženy.
„Zbavila som sa záťaže, ktorá ma držala pri zemi, a dovolila som si znovu rozkvitnúť. Som hrdá na seba, na svoju cestu, na všetky rozhodnutia, ktoré ma priviedli až sem. Už sa neskrývam, nepochybujem o svojej hodnote a stojím pevne sama za sebou. Dnes kráčam vpred s ľahkosťou, odvahou a novou energiou. S otvoreným srdcom vítam nové začiatky, nové príležitosti a všetko krásne, čo ma ešte čaká. Pretože keď žena nájde samu seba, stane sa nezastaviteľnou,“ uzavrela. Podpora na sociálnych sieťach je výrazná, čo jej iste tiež dodáva odvahu pasovať sa so životom - aj keď samej, zatiaľ bez partnera...
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