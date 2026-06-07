Izrael v pohotovosti! Z Iránu boli odpálené rakety

TEL AVIV - V severnom Izraeli sa v nedeľu večer rozozvučali sirény varujúce pred iránskym útokom balistickými raketami. Izraelské ozbrojené sily (IDF) na sieti X uviedli, že zaznamenali odpálenie rakiet z Iránu a pracujú na ich zneškodnení. Informuje o tom portál Times of Israel.
IDF následne oznámili, že protivzdušná obrana úspešne zachytila dve iránske balistické rakety odpálené v prvej vlne a zaznamenali odpálenie ďalších rakiet z územia Iránu. Bezprostredne neboli k dispozícii správy o zraneniach ani škodách.
Izrael zvažuje odvetu a sprísňuje opatrenia
Nemenované zdroje pre portál The Jerusalem Post uviedli, že Izrael na iránske raketové útoky zareaguje, zatiaľ sa rozhoduje o tom, kedy a v akom rozsahu. Premiér Benjamin Netanjahu a ďalší predstavitelia o tom budú čoskoro rokovať. Izraelské ministerstvo dopravy v súvislosti s útokmi oznámilo, že vzdušný priestor Izraela zostáva zatiaľ otvorený, keďže Irán podniká útoky balistickými raketami na sever krajiny. Pre eskaláciu situácie budú v pondelok v Izraeli zatvorené všetky školy.
Útok súvisí s napätím v Libanone
K iránskemu útoku dochádza po tom, čo izraelské letectvo v nedeľu uskutočnilo nálet na južné predmestie libanonskej metropoly Bejrút, ktorého cieľom boli veliteľské centrá proiránskeho hnutia Hizballáh. Šlo o odvetu za predchádzajúcu raketovú paľbu Hizballáhu na izraelské územie. Nálet sa uskutočnil napriek platnému prímeriu a žiadosti USA, aby Izrael neútočil na libanonskú metropolu.
Ide o pokračovanie napätia z februára a marca tohto roka, keď sa Irán ocitol v otvorenom konflikte s Izraelom a USA po ich masívnych preventívnych útokoch na svoj jadrový a vojenský program spustených 28. februára. Irán následne vypálil stovky balistických rakiet a vypustil stovky dronov na ciele v Izraeli a v krajinách Perzského zálivu. Tieto vzájomné útoky sa zastavili po tom, čo bolo 8. apríla za sprostredkovania Pakistanu dohodnuté podmienečné prímerie, ktoré bolo predĺžené na neurčilo.
Predseda iránskeho parlamentu a hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf v nedeľu v príspevku na platforme X napísal, že americké a izraelské vojenské základne a ďalšie objekty týchto krajín v regióne sú v dôsledku americkej námornej blokády Iránu a súhlasu Washingtonu s pokračovaním útokov Izraela v Libanone pre Irán legitímnymi cieľmi.