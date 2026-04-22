Prečo PARADAJKY zo supermarketu chutia ako polystyrén? Vedec odhalil šokujúce praktiky obchodníkov!

VARŠAVA - Máte pocit, že paradajky už nechutia tak ako kedysi? Nie je to len nostalgia. Odborníci tvrdia, že za úpadkom ich chuti stoja konkrétne zmeny v pestovaní aj spracovaní.
Mnohí spotrebitelia si všímajú, že paradajky zo supermarketov sú síce pekné na pohľad, no chuťovo sklamú. Podľa popularizátora vedy Konrada Skotnického nejde o subjektívny dojem, ale o dôsledok vývoja potravinárskeho priemyslu.
Ako píše portál Fakt, kľúčovým faktorom je prechod na masovú produkciu. Pestovatelia postupne uprednostnili odrody, ktoré vydržia dlhý transport, skladovanie a mechanický zber. Takéto paradajky majú pevnejšiu šupku a dlhšiu trvanlivosť, no často na úkor chuti. Genetické úpravy a šľachtenie zamerané na vzhľad a odolnosť zároveň znížili obsah cukrov, ktoré sú zodpovedné za ich sladkosť a arómu.
Druhým problémom je samotný spôsob, akým sa paradajky dostávajú k zákazníkovi. Väčšina z nich sa zbiera ešte nedozretá, aby prežila prepravu zo vzdialených krajín, ako je Španielsko či Maroko. Dozrievanie potom prebieha umelo – často za pomoci plynu etylénu. Tento proces však nedokáže plnohodnotne nahradiť prirodzené dozrievanie na rastline, a výsledkom je menej výrazná chuť.
Paradajky strácajú svoju charakteristickú vôňu
Svoje robí aj skladovanie pri nízkych teplotách, ktoré tlmí aktivitu enzýmov zodpovedných za vôňu a chuť. Tento jav, označovaný ako „ochladzovanie arómy“, spôsobuje, že paradajky strácajú svoju charakteristickú vôňu. Napriek tomu sa kvalitné a chutné paradajky stále dajú nájsť. Odborníci odporúčajú siahnuť po lokálnych produktoch s kratším dodávateľským reťazcom, napríklad z farmárskych trhov alebo domácich pestovateľov. Tie síce bývajú drahšie, no chuťový rozdiel je výrazný.
Zaujímavosťou je, že najväčším producentom paradajok na svete je Čína, ktorá zabezpečuje viac než tretinu globálnej produkcie. Veľká časť tejto úrody končí spracovaná v produktoch ako kečupy či pretlaky, ktoré následne putujú na svetové trhy. Realita je však taká, že návrat k „starým dobrým“ paradajkám vo veľkých obchodných reťazcoch je zatiaľ nepravdepodobný. Väčšina zákazníkov totiž stále uprednostňuje nižšiu cenu pred chuťou – a práve to určuje smer, ktorým sa produkcia uberá.