Dara Rolins na dcérinej stužkovej so sestrou: FOTO Vôbec sa nepodobajú!

PRAHA - Dara Rolins si nenechala ujsť jeden z najdôležitejších večerov svojej dcéry a na jej stužkovú pricestovala až z New Yorku. Pozornosť hostí aj fanúšikov však neupútala len krásna Lola, ale aj Darina staršia sestra Jana. Keď sa spolu objavili na fotografiách, mnohí zostali prekvapení – hoci sú sestry, podobu by medzi nimi hľadal len málokto.
Dcéra Dary Rolins prežila jeden z najvýznamnejších večerov svojho života. Lola sa totiž lúčila so stredoškolskými rokmi na svojej stužkovej slávnosti, ktorú si naplno užila v kruhu rodiny a najbližších priateľov. Na výnimočnej udalosti nemohla chýbať ani jej mama Dara Rolins, ktorá si na slávnosť odskočila až z New Yorku. Speváčka v posledných dňoch trávila čas v USA po boku svojho snúbenca Pavla Nedvěda.
Bývalý futbalista však pre pracovné povinnosti za oceánom zostal, zatiaľ čo Dara neváhala a na dôležitý večer svojej dcéry pricestovala domov. Už v piatok večer sa tak naplno bavila na parkete spolu s ostatnými hosťami. Lola počas večera doslova žiarila. Na svoju stužkovú zvolila romantické biele šaty, ktoré dokonale podčiarkli jej mladistvý vzhľad. Elegantný outfit doplnila rozpustenými, jemne zvlnenými vlasmi a prirodzeným líčením. Mnohí sa zhodli, že z nej vyrástla krásna mladá dáma.
Medzi pozvanými hosťami nechýbali ani najbližší členovia rodiny a priatelia. Spoločnosť Dare robila jej staršia sestra Jana, ktorá sa na verejnosti objavuje len zriedka. Práve jej prítomnosť vzbudila pozornosť, keďže sestry sa spolu príliš často neukazujú. Napriek tomu, že ich spája pokrvné puto, na prvý pohľad by len málokto povedal, že sú sestry – vzhľadovo sa totiž na seba vôbec nepodobajú. Na slávnosti sa objavila aj blízka rodinná priateľka Rola Brzobohatá, dcéra herečky Hany Gregorovej.
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