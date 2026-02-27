Vyhadzujete šalát už po dvoch dňoch? Skúste TENTO TRIK a vydrží vám čerstvý celé týždne!

LONDÝN - Chrumkavý šalát bez slizu a plesní aj po niekoľkých dňoch v chladničke? Stačí pridať jedinú bežnú kuchynskú pomôcku. Odborníci radia, ako správne skladovať listový šalát, aby vydržal čerstvý až dva týždne.
S príchodom teplejších dní mnohí z nás siahajú po ľahších jedlách a čerstvých šalátoch. Práve listový šalát je však potravina, ktorá sa pri nesprávnom skladovaní kazí mimoriadne rýchlo. Keďže obsahuje veľké množstvo vody, už po pár dňoch v chladničke môže zmäknúť, zoslizovatieť alebo začať plesnivieť. Podľa kuchárky Nicole, ktorá stojí za blogom Pinch My Salt, sa veľa ľudí šalátom vyhýba len preto, že nevedia, ako ho správne skladovať. „Ak ste ochotní venovať tomu raz za týždeň alebo dva asi 20 minút, môžete mať vždy po ruke čerstvý a chrumkavý šalát pripravený rovno do misy,“ vysvetľuje.
Aké je tajomstvo?
Správne uskladnený šalát pritom dokáže vydržať aj dva týždne – niekedy dokonca dlhšie. Ako píše Express, kľúčovou pomôckou sú papierové kuchynské utierky, ktoré absorbujú prebytočnú vlhkosť. Listový šalát prirodzene uvoľňuje vodu a chladničky majú samy o sebe pomerne vlhké prostredie. Práve kombinácia vlhka podporuje množenie baktérií a urýchľuje kazenie zeleniny. Papierová utierka však prebytočnú vlhkosť „vypije“ a udrží listy suché a pevné.
Ako šalát správne umyť a uskladniť?
Najprv šalát ponorte do misy so studenou vodou a jemne ho premiešajte, aby ste odstránili nečistoty a baktérie. Ak sú listy zvädnuté, nechajte ich vo vode približne 30 minút – často sa opäť „preberú“ a spevnejú. Potom vodu zlejte a šalát dôkladne osušte. Ideálne je použiť odstredivku na šalát, no poslúžia aj papierové utierky, ktorými listy jemne osušíte.
Zvyšujú riziko ÚMRTIA o takmer POLOVICU! Jete ich DENNE a ani netušíte, ako vám v tele NIČIA všetko zdravé
Keď je šalát úplne suchý, obaľte ho do papierovej utierky a vložte do uzatvárateľného vrecka alebo plastovej nádoby na potraviny. Takto uložený v chladničke zostane svieži, zelený a chrumkavý aj niekoľko týždňov. Výsledok? Menej vyhodeného jedla, ušetrené peniaze a šalát pripravený na rýchly obed či desiatu bez zbytočnej námahy.