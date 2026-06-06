Alex (†35) zjedol na dovolenke bežnú potravinu: O pár hodín bol mŕtvy! Vynárajú sa desivé podozrenia

VERONA - Vysnívaná dovolenka pri najväčšom talianskom jazera Garda, ktoré je obľúbeným cieľom turistov, sa stala osudnou 35-ročnému Nemcovi Alexandrovi. Ten pritom neurobil nič netradičné - na obed si dal v miestnej reštaurácii rybu.
Muž si v reštaurácii spolu s otcom objednal jedlo s rybou. Zvyšok rodiny - jeho manželka a dve malé deti - mali iné jedlo. Pár hodín po jedle však obaja muži začali pociťovať ťažkosti, objavili sa u nich bolesti brucha a zvracanie. Rodina preto okamžite privolala záchranárov. Žiaľ, po ich príchode Alex už nevykazoval žiadne známky života. Jeho otec mal podobné príznaky, no prežil. Zvyšok rodiny žiadne ťažkosti nemal.
Pri vyšetrovaní príčin Alexovej smrti sa tak ako jedna z možností preveruje aj otrava jedlom. Podľa nemeckého denníka Bild, ktorý o prípade informuje, bol Alex dovtedy považovaný za zdravého, ťažkosti nemal.
Nie je však známe, čo presne zjedol, vie sa iba, že jeho otec mal pizzu s lososom. Nariadená bola pitva, ktorú vykonali v nemocnici vo Verone, odobraté boli tiež vzorky na prítomnosť baktérií a toxických látok. Analýza vzoriek však zrejme nie je dokončená.
Talianske úrady vec vyšetrujú pre podozrenie z usmrtenia z nedbanlivosti. Do prípadu sa však angažuje aj Nemecko, odkiaľ nebohý muž pochádzal. Jeho telo medzičasom previezli do rodnej krajiny, kde ho podrobili ďalšiemu skúmaniu. Príslušná nemecká prokuratúra v Mosbachu už požiadala o prístup k vyšetrovacím spisom. Vyšetrovanie však zostáva v jurisdikcii talianskych orgánov.