Tiket za milióny nechal ležať v zásuvke TAKMER ROK: Keď si prišiel po výhru, ŠOKOVAL všetkých svojím rozhodnutím!

MASSACHUSETTS - Na svoju výhru si spomenul až po mesiacoch, no šťastie ho neopustilo. Američan z Massachusetts si jackpot vyzdvihol takmer rok po žrebovaní – a aj napriek meškaniu o peniaze neprišiel.
Craig Hoctor z mesta Westfield v americkom štáte Massachusetts mal mimoriadne šťastie v lotérii Lucky for Life, kde správne uhádol päť čísel. Získal tak druhú najvyššiu výhru – doživotnú rentu, ktorá predstavuje približne 20-tisíc eur ročne. Zaujímavosťou však je, že výherný tiket si prišiel uplatniť až s výrazným oneskorením. Od žrebovania ubehlo takmer dvanásť mesiacov, no dôvod, prečo čakal tak dlho, neprezradil. Ako uvádza web Mass Live, napriek tomu stihol zákonnú lehotu, a tak o výhru neprišiel.
Jednorázové vyplatenie namiesto pravidelnej renty
Pri preberaní peňazí sa rozhodol pre jednorazové vyplatenie namiesto pravidelnej renty. Táto suma dosahovala približne 330-tisíc eur, čo mu má podľa jeho slov pomôcť zabezpečiť pokojnejší dôchodok.
Lotéria Lucky for Life, v ktorej uspel, už dnes nefunguje v pôvodnej podobe. Organizátori ju medzičasom nahradili novou hrou s upravenými pravidlami a vyššou hlavnou výhrou, ktorá sľubuje ešte štedrejšie doživotné príjmy. Zástupcovia lotériovej spoločnosti zároveň potvrdili, že aj napriek oneskorenému prihláseniu výherca splnil všetky podmienky na vyplatenie sumy. Prípad Craiga Hoctora tak ukazuje, že aj zabudnutý tiket môže napokon priniesť život meniacu výhru, stačí ho objaviť včas.