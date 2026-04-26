Mrazivé čakanie na predpoveď DÔCHODKU: Nemilé prekvapenie a obavy sú na mieste, demografia ide proti nám!

BRATISLAVA - Sociálna poisťovňa v najbližších týždňoch osloví milióny Slovákov. Do konca mája má každý pracujúci dostať odhad svojho budúceho dôchodku. Pre mnohých pôjde o vôbec prvý konkrétny pohľad na to, aký príjem ich čaká po skončení aktívneho života – a pre niektorých to môže byť aj veľmi nepríjemné zistenie. Demografia tiež hrá proti Slovákov a patríme k najrýchlejšie starnúcim populáciám v Európe.
Ako upozornil aj web STVR, prognózy vychádzajú zo stavu poistenia k 31. decembru 2025 a zohľadňujú prvý aj druhý pilier. "Dôchodkové prognózy ukazujú ľuďom budúci odhad ich dôchodkov z prvého a druhého štátneho piliera. Pre mnohých to bude prvýkrát, keď zistia, aký bude ich odhadovaný dôchodok," priblížila riaditeľka PR spoločnosti Finax Linda Gáliková s tým, že sumu uvidia doslova čierne na bielom.
Riešením pre mladých je šetrenie
Podľa nej ide o dôležitý moment uvedomenia. Mnohí si totiž až teraz naplno uvedomia, že štátny dôchodok im na udržanie životného štandardu stačiť nebude. Riešením je podľa odborníkov dlhodobé sporenie a investovanie počas celého produktívneho života.
Demografická krivka nepustí, starneme skoro najrýchlejšie v únii
Aktuálne sa miera náhrady dôchodku pohybuje približne na úrovni 56 percent, čo znamená, že penzia dosahuje niečo vyše polovice pôvodného príjmu. Ideálny stav by pritom podľa odborníkov mal byť medzi 60 až 80 percentami. Navyše, tento pomer sa má v budúcnosti ešte zhoršovať.
Za problémami dôchodkového systému stojí najmä demografický vývoj. Slovensko patrí medzi krajiny OECD s najrýchlejšie starnúcou populáciou, pričom sa zároveň predlžuje priemerná dĺžka života. Odhady hovoria, že o 30 rokov budú ľudia žiť v priemere o päť rokov dlhšie, čo bude znamenať vyšší tlak na financovanie dôchodkov.
Situáciu komplikuje aj klesajúci počet pracujúcich. Kým dnes pripadajú približne traja ekonomicky aktívni ľudia na jedného dôchodcu, v budúcnosti to má byť už len okolo 1,5 človeka. Tento nepomer podľa odborníkov naznačuje, že bez vlastných úspor bude udržanie životnej úrovne na dôchodku čoraz náročnejšie.