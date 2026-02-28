Bývalá letuška Ryanairu varuje: TOTO sedadlo je čistý podvod! Ak si takto zbalíte notebook, ohrozujete celé lietadlo

LONDÝN - Čo si nikdy nedávať do kufra a ktoré sedadlo vás môže nepríjemne prekvapiť? Bývalá letuška nízkonákladovej spoločnosti prezradila najčastejšie chyby cestujúcich, niektoré môžu ohroziť bezpečnosť aj pohodlie na palube.
Dvadsaťpäťročná Eleanor, bývalá letuška Ryanairu, dnes radí cestujúcim, ako sa pripraviť na let bez zbytočných komplikácií. Jednou z najčastejších chýb, ktorú podľa nej pasažieri robia, je balenie elektroniky do podpalubnej batožiny. Notebooky s lítiovými batériami môžu predstavovať riziko požiaru, a ak by sa batéria prehriala, posádka má výrazne obmedzenú možnosť zasiahnuť. V kabíne je situácia pod kontrolou oveľa rýchlejšie, informuje Mirror.
Čo je v podpalubnej batožine zakázané?
Spoločnosti ako Ryanair, Air France alebo Lufthansa síce umožňujú uložiť notebook do odbaveného kufra, ale pod prísnymi podmienkami: zariadenie musí byť úplne vypnuté, nesmie sa samovoľne zapnúť a musí byť chránené pred poškodením. Nepredpokladá sa, že sa bude nachádzať v blízkosti horľavých látok, ako sú parfumy alebo aerosóly.
Powerbanky a náhradné batérie sú do podpalubnej batožiny spravidla zakázané a ich preprava podlieha špeciálnym pravidlám, pretože ide o potenciálne nebezpečný náklad. História ukazuje, že riziko nie je zanedbateľné – v roku 2010 havarovalo nákladné lietadlo UPS Airlines krátko po štarte z Dubaja kvôli požiaru spôsobenému veľkým množstvom lítiových batérií.
Tomuto sedadlu by ste sa mali vyhnúť
Eleanor sa vyjadrila aj k výberu sedadiel. Cestujúci by si mali dávať pozor na miesto 11A, ktoré je síce označené ako sedadlo pri okne, no okno tam v skutočnosti nie je. V lietadlách Boeing 737 MAX môže byť menej pohodlný rad 32, pretože sa nachádza pri núdzových východoch a oproti sedadlám je miesto pre člena posádky. To znamená častejší pohyb okolo cestujúcich a počas vzletu či pristávania aj priamy dohľad letušky.
Podľa Eleanor tieto detaily môžu znížiť pohodlie na palube a ovplyvniť celkový zážitok z letu. Jej rady ukazujú, že aj malé rozhodnutia, od správneho balenia elektroniky až po výber konkrétneho sedadla, môžu významne ovplyvniť bezpečnosť aj komfort cestovania.