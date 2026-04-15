Vážia VIAC ako jej KUFOR! Summer sa NEZMESTÍ do sedadla v lietadle a za letenky vyhodila už tisíce: Za všetko môžu PRSIA

GLASGOW – Hoci mnohé ženy túžia po väčšom poprsí, pre 28-ročnú Summer Robert sa stalo skôr prekážkou než výhodou. Tvrdí, že jej prsia, ktoré označuje za najväčšie v Spojenom kráľovstve, jej výrazne komplikujú bežný život – vrátane cestovania lietadlom.
Mladá žena priznala, že sa nedokáže pohodlne zmestiť do sedadiel v ekonomickej triede. Nedostatok priestoru jej spôsobuje nielen diskomfort, ale aj praktické problémy počas letu. Ako informuje The Mirror, aj preto je nútená kupovať si drahšie letenky do biznis triedy, kde má viac miesta. „V ekonomickej triede si nedokážem ani len sklopiť stolík na jedlo. Navyše sa často stáva, že sa neúmyselne dotýkam spolucestujúcich, čo je nepríjemné pre obe strany,“ opísala svoje skúsenosti.
Summer, ktorá má viac než 200-tisíc sledovateľov na sociálnej sieti Instagram, nosí veľkosť podprsenky 30R a jej poprsie váži viac ako 25 kilogramov. Za posledné dva roky odhaduje, že za upgrade leteniek minula viac ako 20-tisíc libier. Za jej stavom stojí zdravotná diagnóza makromastia, teda nadmerne veľké prsia. Tento stav môže spôsobovať viaceré zdravotné komplikácie, vrátane chronických bolestí chrbta, krku a ramien, bolestí hlavy či obmedzení pri každodenných činnostiach.
Problémom je nájsť vhodné oblečenie
Samotná Summer priznáva, že jej vzhľad ovplyvňuje každodenný život. Problémom je napríklad nájsť vhodné oblečenie, zvládať bežné domáce práce či čeliť neželaným poznámkam okolia. „Lietanie je pre mňa obrovská výzva. Dokonca aj dostať sa na toaletu v lietadle je komplikované. Dvere sú úzke a môj hrudník sa o ne opiera. Rovnako je náročné uložiť batožinu do priehradky nad hlavou,“ priblížila.
Podľa nej sú náklady na základný komfort pri cestovaní „šokujúco vysoké“ a situácia sa pravdepodobne nezmení, keďže jej prsia stále rastú. Napriek všetkým komplikáciám však Summer zdôrazňuje, že svoje telo miluje. „Moje telo mi prinieslo kariéru aj platformu, vďaka ktorej môžem ukázať ženám, že každé telo je krásne,“ dodala. Aj keď si uvedomuje negatíva, tvrdí, že jej sebavedomie a pozitívny vzťah k vlastnému telu tým neutrpeli.