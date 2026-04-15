Vážia VIAC ako jej KUFOR! Summer sa NEZMESTÍ do sedadla v lietadle a za letenky vyhodila už tisíce: Za všetko môžu PRSIA

GLASGOW – Hoci mnohé ženy túžia po väčšom poprsí, pre 28-ročnú Summer Robert sa stalo skôr prekážkou než výhodou. Tvrdí, že jej prsia, ktoré označuje za najväčšie v Spojenom kráľovstve, jej výrazne komplikujú bežný život – vrátane cestovania lietadlom.

Mladá žena priznala, že sa nedokáže pohodlne zmestiť do sedadiel v ekonomickej triede. Nedostatok priestoru jej spôsobuje nielen diskomfort, ale aj praktické problémy počas letu. Ako informuje The Mirror, aj preto je nútená kupovať si drahšie letenky do biznis triedy, kde má viac miesta. „V ekonomickej triede si nedokážem ani len sklopiť stolík na jedlo. Navyše sa často stáva, že sa neúmyselne dotýkam spolucestujúcich, čo je nepríjemné pre obe strany,“ opísala svoje skúsenosti.

Summer, ktorá má viac než 200-tisíc sledovateľov na sociálnej sieti Instagram, nosí veľkosť podprsenky 30R a jej poprsie váži viac ako 25 kilogramov. Za posledné dva roky odhaduje, že za upgrade leteniek minula viac ako 20-tisíc libier. Za jej stavom stojí zdravotná diagnóza makromastia, teda nadmerne veľké prsia. Tento stav môže spôsobovať viaceré zdravotné komplikácie, vrátane chronických bolestí chrbta, krku a ramien, bolestí hlavy či obmedzení pri každodenných činnostiach.

Problémom je nájsť vhodné oblečenie

Samotná Summer priznáva, že jej vzhľad ovplyvňuje každodenný život. Problémom je napríklad nájsť vhodné oblečenie, zvládať bežné domáce práce či čeliť neželaným poznámkam okolia. „Lietanie je pre mňa obrovská výzva. Dokonca aj dostať sa na toaletu v lietadle je komplikované. Dvere sú úzke a môj hrudník sa o ne opiera. Rovnako je náročné uložiť batožinu do priehradky nad hlavou,“ priblížila.

Nedokážu si pomôcť! Vedci skúmali nahý kmeň v džungli a odhalili pravdu, prečo sú muži POSADNUTÍ ženskými PRSIAMI Prečítajte si tiež

Podľa nej sú náklady na základný komfort pri cestovaní „šokujúco vysoké“ a situácia sa pravdepodobne nezmení, keďže jej prsia stále rastú. Napriek všetkým komplikáciám však Summer zdôrazňuje, že svoje telo miluje. „Moje telo mi prinieslo kariéru aj platformu, vďaka ktorej môžem ukázať ženám, že každé telo je krásne,“ dodala. Aj keď si uvedomuje negatíva, tvrdí, že jej sebavedomie a pozitívny vzťah k vlastnému telu tým neutrpeli.

Marjorie Hodnett Aylward
Zabudnite na brokolicu a behanie! Marjorie má 112 rokov a jej recept na dlhovekosť vás posadí na zadok
Zaujímavosti
Kruhový objazd, ktorý POPIERA
Kruhový objazd, ktorý POPIERA LOGIKU: Vodiči sú v pasci a radšej to strihajú cez stred! Pozrite sa na tie BIZARNÉ ZÁBERY
Zaujímavosti
KRVAVÁ DRÁMA kvôli brade!
KRVAVÁ DRÁMA kvôli brade! Kamaráti ho vtrhli zbiť o pol siedmej ráno, dôvod je na SMIECH aj na PLAČ
Zaujímavosti
Kúpte mu lístok na
Kúpte mu lístok na každý zápas! Fanúšikovia súperov sa skladajú na cestu pre NAJVÄČŠIEHO SMOLIARA Británie
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V relácii EXKLUZÍV sa o svoj príbeh podelí aj šéfkuchár Maroš Jambor
V relácii EXKLUZÍV sa o svoj príbeh podelí aj šéfkuchár Maroš Jambor
Prominenti
Hnutie PS reaguje na dnešné rokovanie vlády
Hnutie PS reaguje na dnešné rokovanie vlády
Správy
Ministerské rokovania na pôde WTO nepokročili z pohľadu reformných snáh
Ministerské rokovania na pôde WTO nepokročili z pohľadu reformných snáh
Správy

Domáce správy

Samuel Migaľ
Migaľ brzdí skrátené konanie: Minister chce prehodnotiť novelu o obstarávaní a zhoduje sa s prezidentom
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Požiar v obci Nemecká:
Požiar v obci Nemecká: Hasiči z horiaceho domu vyniesli propán-butánové fľaše, z jednej unikal plyn
Domáce
Prešovský kraj spustil novú bezplatnú službu objednávania k lekárovi: Využijú ju všetci pacienti
Prešovský kraj spustil novú bezplatnú službu objednávania k lekárovi: Využijú ju všetci pacienti
Prešov

Zahraničné

Svet v ohrození: Diktátorský
Svet v ohrození: Diktátorský režim zvyšuje svoju schopnosť na výrobu jadrových zbraní!
Zahraničné
Viktor Orbán na návšteve
Putin má problém: Kto nahradí jeho priateľa Orbána v EÚ? Denník hovorí o Ficovi aj Babišovi
Zahraničné
KYBERÚTOK na populárny Booking:
KYBERÚTOK na populárny Booking: Hackeri získali osobné údaje zákazníkov, firma mlčí o rozsahu!
Zahraničné
Flávio Bolsonar
Útok na prezidenta má dohru: Najvyšší súd preveruje Bolsonarovho syna za príspevky o drogách a Lulovi
Zahraničné

Prominenti

Taylor Swift
Tajomstvo svadobných šiat Taylor Swift odhalené: Kopíruje ikonické šaty hollywoodskej legendy
Zahraniční prominenti
Herec z komédie S
Herec z komédie S tebou mě baví svět bojuje s následkami choroby: Niekoľkokrát denne padá na zem!
Domáci prominenti
Prezident SR Peter Pellegrini.
Peter Pellegrini reaguje na Jovinečka: Toto je skutočná pravda!
Domáci prominenti
Alessandra Ambrosio
Alessandra Ambrosio provokuje z Bali! Polonahá bohyňa oslavuje 45-ku: Totálne bez zábran
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Summer Robert
Vážia VIAC ako jej KUFOR! Summer sa NEZMESTÍ do sedadla v lietadle a za letenky vyhodila už tisíce: Za všetko môžu PRSIA
Zaujímavosti
Lacný doplnok výživy môže
Lacný doplnok výživy môže podporiť pamäť po šesťdesiatke: Vedci skúmali účinok na mozog aj črevá
vysetrenie.sk
Kúpte mu lístok na
Kúpte mu lístok na každý zápas! Fanúšikovia súperov sa skladajú na cestu pre NAJVÄČŠIEHO SMOLIARA Británie
Zaujímavosti
KRVAVÁ DRÁMA kvôli brade!
KRVAVÁ DRÁMA kvôli brade! Kamaráti ho vtrhli zbiť o pol siedmej ráno, dôvod je na SMIECH aj na PLAČ
Zaujímavosti

Dobré správy

Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
plnielanu.sk
Byť rodičom je stále
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
plnielanu.sk

Ekonomika

Chystá sa veľká novinka v dôchodkoch: Budúci seniori možno dostanú možnosť voľby!
Chystá sa veľká novinka v dôchodkoch: Budúci seniori možno dostanú možnosť voľby!
Skončia dvojité ceny či limity na pumpách? Premiér Fico prezradil chystané kroky!
Skončia dvojité ceny či limity na pumpách? Premiér Fico prezradil chystané kroky!
Nový bič na neplatičov: Dlžíte na odvodoch? Pozor, budú vám môcť siahnuť na majetok!
Nový bič na neplatičov: Dlžíte na odvodoch? Pozor, budú vám môcť siahnuť na majetok!
Ropovod Družba sa vracia do hry: Zelenskyj oznámil dôležitý termín, zostávajú už len dni!
Ropovod Družba sa vracia do hry: Zelenskyj oznámil dôležitý termín, zostávajú už len dni!

Šport

Bayern Mníchov – Real Madrid: Online prenos zo štvrťfinálovej odvety Ligy majstrov
Bayern Mníchov – Real Madrid: Online prenos zo štvrťfinálovej odvety Ligy majstrov
Liga majstrov
Tvrdá rana pre Slovensko: Jedna z našich hviezd NHL na MS definitívne nedorazí
Tvrdá rana pre Slovensko: Jedna z našich hviezd NHL na MS definitívne nedorazí
Slováci
Po šokujúcom priznaní tvrdý trest: Švajčiari deň pred zápasom so Slovenskom vyhodili trénera!
Po šokujúcom priznaní tvrdý trest: Švajčiari deň pred zápasom so Slovenskom vyhodili trénera!
Reprezentácia
VIDEO Dramatický boj o pohárové finále: Derby v Košiciach pred rekordnou návštevou rozhodlo predĺženie
VIDEO Dramatický boj o pohárové finále: Derby v Košiciach pred rekordnou návštevou rozhodlo predĺženie
Slovnaft Cup

Auto-moto

Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Doprava
FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
Predstavujeme
Z diaľnice D2 priamo do Rohožníka za tisíc dní
Z diaľnice D2 priamo do Rohožníka za tisíc dní
Ekonomika
FOTO: Cupra Raval - zahustená esencia značky Cupra
FOTO: Cupra Raval - zahustená esencia značky Cupra
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Veľká zmena pre zamestnávateľov: Tieto žiadosti od júla vybavíte už len elektronicky
Veľká zmena pre zamestnávateľov: Tieto žiadosti od júla vybavíte už len elektronicky
Pre zamestnávateľov
Firmy prichádzajú o uchádzačov: pomalá spätná väzba ničí úspešný nábor
Firmy prichádzajú o uchádzačov: pomalá spätná väzba ničí úspešný nábor
Ľudské zdroje
Získajte cenné rady pre svoju kariéru priamo na veľtrhu Záhradkár v Trenčíne
Získajte cenné rady pre svoju kariéru priamo na veľtrhu Záhradkár v Trenčíne
Kariera.sk TS
Hľadáte zmenu s istotou? Stavte na zelenú kariéru – v EÚ pribudli milióny miest a tento trend bude len rásť
Hľadáte zmenu s istotou? Stavte na zelenú kariéru – v EÚ pribudli milióny miest a tento trend bude len rásť
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Batatová omeleta
Batatová omeleta
Omelety
Jahodové tiramisu bez kávy
Jahodové tiramisu bez kávy
Nepečené dezerty

Technológie

Ukrajina posiela na front čoraz viac robotov. Niektorí ruskí vojaci sa už nevzdávajú ľuďom, ale strojom
Ukrajina posiela na front čoraz viac robotov. Niektorí ruskí vojaci sa už nevzdávajú ľuďom, ale strojom
Armádne technológie
Mini mozgy v Petriho miskách sú čoraz zložitejšie. Vedci teraz riešia otázku, či by raz mohli získať vedomie
Mini mozgy v Petriho miskách sú čoraz zložitejšie. Vedci teraz riešia otázku, či by raz mohli získať vedomie
Veda a výskum
Tvoj penis má vlastný „G-bod“ a je inde, než si myslíš. Vedci hovoria, že o tejto citlivej zóne dlho nevedeli ani odborníci
Tvoj penis má vlastný „G-bod“ a je inde, než si myslíš. Vedci hovoria, že o tejto citlivej zóne dlho nevedeli ani odborníci
Veda a výskum
Menej tuku nemusí znamenať viac zdravia. Vedci zistili, čo sa stane, keď tukové tkanivo prestane fungovať
Menej tuku nemusí znamenať viac zdravia. Vedci zistili, čo sa stane, keď tukové tkanivo prestane fungovať
Veda a výskum

Bývanie

Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavých priestorov vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavých priestorov vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať

Pre kutilov

Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Stavba
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Okrasná záhrada
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Strecha
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Návrat bývalého? Tieto znamenia by mali byť pripravené čoskoro na tento scenár
Partnerské vzťahy
Návrat bývalého? Tieto znamenia by mali byť pripravené čoskoro na tento scenár
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Svet v ohrození: Diktátorský
Zahraničné
Svet v ohrození: Diktátorský režim zvyšuje svoju schopnosť na výrobu jadrových zbraní!
Viktor Orbán na návšteve
Zahraničné
Putin má problém: Kto nahradí jeho priateľa Orbána v EÚ? Denník hovorí o Ficovi aj Babišovi
KYBERÚTOK na populárny Booking:
Zahraničné
KYBERÚTOK na populárny Booking: Hackeri získali osobné údaje zákazníkov, firma mlčí o rozsahu!
V Ázii zúri nový
Zahraničné
V Ázii zúri nový vírus: Na ľudí sa prenáša z rýb a morských plodov! Môže viesť až k slepote

Ďalšie zo Zoznamu