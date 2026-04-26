Nedeľa26. apríl 2026, meniny má Jaroslava, zajtra Jaroslav

DESIVÉ CHVÍLE hneď po štarte: Pilot vletel do silnej búrky, TOTO zostalo z lietadla po núdzovom pristátí!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

KATOWICE – Posádka lietadla Airbus zažila šok. Len chvíľu po vzlietnutí z letiska ich zasiahlo silné krupobitie. Museli núdzovo pristáť. Pri pohľade na zábery lietadla mali šťastie, že vôbec prežili.

Lietadlo Airbus A320, ktoré vzlietlo z poľského letiska v Katowiciach, muselo takmer okamžite núdzovo pristáť. Pilot totiž vletel do silnej búrky, ktorej sa už nemal ako vyhnúť. Počas fázy stúpania preletelo lietadlo silným krupobitím. Ako informujú Wiadomości, kryt na prednej strane utrpel značné škody. 

V búrke sa dalo len ťažko manévrovať, preto sa piloti rozhodli pre okamžitý návrat. Okrem toho bolo na palube mnoho cestujúcich, ktorí ešte museli bezpečne vystúpiť na letisku. 

Viacero škôd 

Špecialisti zo spoločnosti LS Technics sa vyjadrili k poškodeniam Airbusu na sociálnych sieťach. Okrem veľkého poškodenia predného trupu, utrpeli značné škody aj hrany oboch krídiel. Krúpy zasiahli aj oblasť pod radarovým systémom. Poškodilo to radar a systém, ktorý sa používa proi pristávaní. Napriek zložitejšej situácii to ale piloti napokon zvládli. 

"V Európe sa čoraz častejšie objavujú silné búrky s vysokým rizikom krupobitia, ltpré navyše križujú letové trasy," uvádza LS Technics. 

Odborníci zdôraznili, že detekcia takýchto javov môže byť obmedzená, najmä ak palubné radary nie sú plne funkčné. Po tomto posúdení oznámili veľké množstvo opráv a kontrol všetkých systémov. V prípade zasiahnutia krupobitím sú navyše potrebné špeciálne opatrenia.

"Nejde len o kontrolu systémov a celej elektroniky, ale aj o opravu mohutných kovových konštrukcií, ktoré sa po prelete takýmto systémov mrakov môžu poškodiť," uzavreli technickí špecialisti.   

Viac o téme: PočasieLietadloLetiskoNúdzové pristátieKrupobitiePoľskoAirbus A320Nepriaznivé podmienkyKatowice
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Poplach v NEMOCNICI: Obrovská
Poplach v NEMOCNICI: Obrovská BITKA na oddelení, pacient toho druhého takmer uškrtil a stratil vedomie!
Zahraničné
Dráma na letisku: Motor
Dráma na letisku: Motor lietadla začal horieť! Šesť pasažierov skončilo v nemocnici
Zahraničné
NATO mení stratégiu: V
NATO mení stratégiu: V budúcnosti sa chce menej spoliehať na americké prieskumné lietadlá
Zahraničné
Ilustračné foto
Revolúcia v oblakoch alebo klaustrofobická nočná mora? Poschodové sedadlá v lietadlách rozdelili svet na dva tábory!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zoznam TV
Zoznam TV
Láska na dedine v Múzeu slovenskej dediny
Láska na dedine v Múzeu slovenskej dediny
Správy

Domáce správy

FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Mráz opäť udrie aj
Mráz opäť udrie aj túto noc: V ohrození je celé Slovensko
Domáce
Jozef Ráž mladši
Ráž otvoril novú cyklotrasu: Chorvátsky Grob prepojili s Čiernou Vodou
Domáce
Podchod na Kukučínovej v Poprade uzavrú, žiakov a rodičov čaká obchádzka aj nové opatrenia
Podchod na Kukučínovej v Poprade uzavrú, žiakov a rodičov čaká obchádzka aj nové opatrenia
Regióny

Zahraničné

Carolina Flores Gómez
Šokujúca tragédia: VIDEO Bývalú MISSKU našli zastrelenú! Z vraždy podozrievajú svokru
Zahraničné
Šialená naháňačka: Mladík (16)
Šialená naháňačka: Mladík (16) si užíval jazdu električkou na čierno, zbabelý a zbesilý útek k balíkom sena!
Zahraničné
FOTO Sociálnymi sieťami koluje mapa
Česi sa s tým nemaznajú, TÁTO mapa Prahy sa stala virálnou! POZRITE na tie názvy a hneď pri ruskej ambasáde
Zahraničné

Prominenti

Let's Dance
8. kolo Let's dance: Genzer si rypol do Ďurovčíka a... Chémia medzi Koleníkom a Roškovou!
Domáci prominenti
Victoria Beckham
Victoria Beckham zlízla poriadnu kritiku za jej večne kamennú tvár: Prečo sa, preboha, neusmeje?!
Zahraniční prominenti
Rivalita u žien? Slovenské
Rivalita u žien? Slovenské herečky v tom majú jasno... Berie nám to energiu!
Domáci prominenti
Desperado
Totálne zmenený Desperado mieri do ringu: Chce naložiť adoptívnemu synovi!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

KONIEC prekvapeniam v posteli?
KONIEC prekvapeniam v posteli? Expert odhalil systém, ako odhadnúť MUŽSKÉ TAJOMSTVO cez oblečenie!
Zaujímavosti
Revolúcia v liečbe artrózy?
Revolúcia v liečbe artrózy? Experimentálny liek dokázal obnoviť kĺby už za niekoľko týždňov
vysetrenie.sk
Vyhral 50-tisíc dolárov, no
Vyhral 50-tisíc dolárov, no jeho reakcia svet šokovala: Budete prekvapení, čo plánuje urobiť ďalej!
Zaujímavosti
Kosil trávu pri ceste,
Kosil trávu pri ceste, keď zbadal niečo lesklé: OSEM TEHLIČIEK mu zmenilo život a NIKTO NEVIE, ako sa tam vzali!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce

Ekonomika

Smutné výročie Černobyľu: Ako sa to mohlo stať? Pozrite si najväčšiu jadrovú katastrofu na záberoch, z ktorých mrazí! (foto)
Smutné výročie Černobyľu: Ako sa to mohlo stať? Pozrite si najväčšiu jadrovú katastrofu na záberoch, z ktorých mrazí! (foto)
SOI varuje pred bicyklom zo známeho obchodu: Radšej na ňom nejazdite!
SOI varuje pred bicyklom zo známeho obchodu: Radšej na ňom nejazdite!
Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)
Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

Stratili trojgólové vedenie: Slovan mal titul na dosah, Nitra zrušila majstrovské oslavy belasých
Stratili trojgólové vedenie: Slovan mal titul na dosah, Nitra zrušila majstrovské oslavy belasých
Tipsport liga
VIDEO Nadšený Weiss po vyhratom derby v Trnave nepochybuje: Toto víťazstvo rozhodlo o titule
VIDEO Nadšený Weiss po vyhratom derby v Trnave nepochybuje: Toto víťazstvo rozhodlo o titule
Niké liga
Najväčšie derby rozhodol jediný gól: Slovan dobyl Trnavu a obhajobu titulu má na dosah
Najväčšie derby rozhodol jediný gól: Slovan dobyl Trnavu a obhajobu titulu má na dosah
Niké liga
Tri neuznané góly, červená karta a dráma do poslednej sekundy: Hrdina Trenčína zarmútil Prešov
Tri neuznané góly, červená karta a dráma do poslednej sekundy: Hrdina Trenčína zarmútil Prešov
Niké liga

Auto-moto

Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Doprava
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Doprava
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
Klasické testy
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Doprava

Kariéra a motivácia

E-mailová etiketa v ére „všetko je urgentné“: Ako komunikovať a nezblázniť sa
E-mailová etiketa v ére „všetko je urgentné“: Ako komunikovať a nezblázniť sa
Motivácia a produktivita
Ako skĺbiť starostlivosť o blízkych s kariérou bez vyhorenia
Ako skĺbiť starostlivosť o blízkych s kariérou bez vyhorenia
Prostredie práce
Osobná značka zamestnanca na LinkedIn: Kde je hranica medzi slobodou a lojalitou?
Osobná značka zamestnanca na LinkedIn: Kde je hranica medzi slobodou a lojalitou?
Networking
Prvý deň v novej práci: Ako prežiť „nováčikovskú trému“ a urobiť dobrý dojem
Prvý deň v novej práci: Ako prežiť „nováčikovskú trému“ a urobiť dobrý dojem
Mám prácu

Varenie a recepty

U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Koláče a torty
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Kuracie prsia

Technológie

4 skryté AI funkcie v Samsung telefónoch: Nadávam si, že som ich doteraz nepoužíval. Zásadne mi zjednodušili používanie mobilu
4 skryté AI funkcie v Samsung telefónoch: Nadávam si, že som ich doteraz nepoužíval. Zásadne mi zjednodušili používanie mobilu
Návody
Vedci vytvorili živého biologického robota s nervovými bunkami. Nemá batériu ani čip a pohybuje sa inak než všetky bioboty pred ním
Vedci vytvorili živého biologického robota s nervovými bunkami. Nemá batériu ani čip a pohybuje sa inak než všetky bioboty pred ním
Veda a výskum
Vedci vyriešili 100-ročnú záhadu gumy. Konečne vieme, prečo pneumatiky unesú aj plne naložené lietadlo
Vedci vyriešili 100-ročnú záhadu gumy. Konečne vieme, prečo pneumatiky unesú aj plne naložené lietadlo
Veda a výskum
Diabetes 2. typu môže začínať hlbšie, než sme si mysleli. Vedci našli v bunkách pankreasu skryté prepínače inzulínu
Diabetes 2. typu môže začínať hlbšie, než sme si mysleli. Vedci našli v bunkách pankreasu skryté prepínače inzulínu
Veda a výskum

Bývanie

Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma

Pre kutilov

Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Záhrada
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Izbové rastliny
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Okrasná záhrada
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Je to moja vina alebo priateľky? O chvíľu sa mi narodí dieťa s inou ženou, ako som chcel
Partnerské vzťahy
Je to moja vina alebo priateľky? O chvíľu sa mi narodí dieťa s inou ženou, ako som chcel
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Carolina Flores Gómez
Zahraničné
Šokujúca tragédia: VIDEO Bývalú MISSKU našli zastrelenú! Z vraždy podozrievajú svokru
Šialená naháňačka: Mladík (16)
Zahraničné
Šialená naháňačka: Mladík (16) si užíval jazdu električkou na čierno, zbabelý a zbesilý útek k balíkom sena!
Sociálnymi sieťami koluje mapa
Zahraničné
Česi sa s tým nemaznajú, TÁTO mapa Prahy sa stala virálnou! POZRITE na tie názvy a hneď pri ruskej ambasáde

Ďalšie zo Zoznamu