DESIVÉ CHVÍLE hneď po štarte: Pilot vletel do silnej búrky, TOTO zostalo z lietadla po núdzovom pristátí!

KATOWICE – Posádka lietadla Airbus zažila šok. Len chvíľu po vzlietnutí z letiska ich zasiahlo silné krupobitie. Museli núdzovo pristáť. Pri pohľade na zábery lietadla mali šťastie, že vôbec prežili.
Lietadlo Airbus A320, ktoré vzlietlo z poľského letiska v Katowiciach, muselo takmer okamžite núdzovo pristáť. Pilot totiž vletel do silnej búrky, ktorej sa už nemal ako vyhnúť. Počas fázy stúpania preletelo lietadlo silným krupobitím. Ako informujú Wiadomości, kryt na prednej strane utrpel značné škody.
V búrke sa dalo len ťažko manévrovať, preto sa piloti rozhodli pre okamžitý návrat. Okrem toho bolo na palube mnoho cestujúcich, ktorí ešte museli bezpečne vystúpiť na letisku.
Viacero škôd
Špecialisti zo spoločnosti LS Technics sa vyjadrili k poškodeniam Airbusu na sociálnych sieťach. Okrem veľkého poškodenia predného trupu, utrpeli značné škody aj hrany oboch krídiel. Krúpy zasiahli aj oblasť pod radarovým systémom. Poškodilo to radar a systém, ktorý sa používa proi pristávaní. Napriek zložitejšej situácii to ale piloti napokon zvládli.
"V Európe sa čoraz častejšie objavujú silné búrky s vysokým rizikom krupobitia, ltpré navyše križujú letové trasy," uvádza LS Technics.
Odborníci zdôraznili, že detekcia takýchto javov môže byť obmedzená, najmä ak palubné radary nie sú plne funkčné. Po tomto posúdení oznámili veľké množstvo opráv a kontrol všetkých systémov. V prípade zasiahnutia krupobitím sú navyše potrebné špeciálne opatrenia.
"Nejde len o kontrolu systémov a celej elektroniky, ale aj o opravu mohutných kovových konštrukcií, ktoré sa po prelete takýmto systémov mrakov môžu poškodiť," uzavreli technickí špecialisti.