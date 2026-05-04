Dramatické pristátie: Lietadlo zachytilo kolesom kamión a stĺp! Tragédii uniklo len o vlások

NEWARK/NEW YORK - Lietadlo spoločnosti United Airlines s 231 osobami na palube v nedeľu popoludní zrejme uniklo veľkej katastrofe. Počas konečného priblíženia sa na pristátie na letisku v štáte New Jersey jedno z jeho kolies na priľahlej diaľnici zachytilo stĺp verejného osvetlenia a nákladné vozidlo. Informuje o tom agentúra AFP odvolávajúcej sa na Federálny úrad pre letectvo (FAA).
Stroj typu Boeing 767, ktorý vzlietol z Benátok, napokon krátko po 14.00 h miestneho času (polnoc SELČ) bezpečne pristál na medzinárodnom letisku Newark Liberty.
Z predbežných zistení polície v New Jersey vyplýva, že lietadlo počas klesania k dráhe pneumatikou a spodnou časťou trupu narazilo do návesu nákladného auta patriaceho pekárenskej spoločnosti H&S Bakery. Zrazilo aj stĺp verejného osvetlenia, ktorý sa zrútil na osobné vozidlo značky Jeep, pohybujúce sa v tom čase po diaľnici.
Správa prístavov New Yorku a New Jersey, ktorá v regióne dohliada na veľkú časť dopravy, v oficiálnom vyhlásení uviedla že na palube letu 169, kde sa nachádzalo 221 cestujúcich a desať členov posádky, neboli hlásené žiadne zranenia.
Vodiča zásobovacieho vozidla pekárenskej spoločnosti previezli do nemocnice s ľahkými zraneniami a po ošetrení ho prepustili do domácej liečby. Letecká spoločnosť United Airlines oznámila, že spustí interné vyšetrovanie incidentu. Posádku v súlade s predpismi dočasne postavili mimo službu.