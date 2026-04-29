Tragédia krátko po štarte: Pri páde malého lietadla zahynul pilot

BERLÍN - V nemeckom meste Oldenburg zahynul v utorok večer pilot pri havárii malého lietadla krátko po štarte, oznámila polícia. Informuje o tom agentúra DPA.
Lietadlo sa zrútilo v blízkosti letiska Hatten a dopadlo na otvorené priestranstvo. Príčina nehody nebola bezprostredne zrejmá. Prípadom sa zaoberajú polícia a Nemecký spolkový úrad pre vyšetrovanie leteckých nehôd. Lietadlo bolo pri nehode zničené a vznikol požiar, ktorý hasiči následne uhasili.
Podľa polície sa pilot vo veku okolo 71 rokov údajne vracal do Švajčiarska, kde žil. Núdzový padák lietadla sa pri nehode neaktivoval a jeho spúšťací systém neskôr bezpečne odpálili špecialisti spolkovej polície. Na miesto nehody bolo vyslaných približne 50 záchranárov.