Cibulková zbalila deti a utiekla zo Slovenska: V kauze Pellegriniho ale nemohla zostať ticho

BRATISLAVA – Po útoku na manžela Michala Navaru a mediálnej búrke okolo platených influencerov sa Dominika Cibulková rozhodla vziať deti a odísť zo Slovenska. Napriek obrovskej vzdialenosti však nemohla ignorovať, čo sa momentálne okolo jej mena deje doma, a otvorene sa vyjadrila k otázkam týkajúcim sa podpory Petra Pellegriniho vo voľbách.
Bývalá svetová tenistka zažíva turbulentné obdobie. Nedávny útok na jej manžela, ktorého fyzicky napadli pred domom, zasiahol rodinu a vyvolal obavy o bezpečnosť najbližších. Polícia situáciu stále vyšetruje a prípad rezonuje médiami. Dominika sa preto rozhodla vziať svoje deti Jakuba a Ninu a odcestovať do Ázie, aby ich uchránila pred mediálnym humbukom. Rodina si momentálne užíva slnečné pláže a oddych ďaleko od Slovenska. Fotografie z dovolenky ukazujú deti, ako sa bezstarostne hrajú na piesku, zatiaľ čo mama pozorne sleduje dianie doma.
A práve kauza okolo prezidenta Petra Pellegriniho pridala celej situácii ďalšiu dávku napätia. Po zverejnení informácií, že Zuzana Plačková ponúkala peniaze inému influencerovi – Jovinečkovi – za podporu Pellegriniho vo voľbách, sa diskusia rozšírila aj na ďalšie známe osobnosti. Krátko pred druhým kolom prezidentských volieb sa do kampane zapojili influenceri, medzi nimi Patrik „Rytmus“ Vrbovský s manželkou Jasminou Alagič, Attila Végh, ale aj Dominika Cibulková.
Obvinenia z platenej podpory zdvihli tenistku zo stoličky. Aj napriek tomu, že odletela na druhý koniec zemegule, aby si vyvetrala hlavu, rozhodla sa verejne vyjadriť ku celej kauze: „S prezidentom mám osobný vzťah a vážim si ho aj na ľudskej úrovni,“ tvrdí Cibulková a pokračuje: „Ako bývalá profesionálna športovkyňa, ktorá mala česť reprezentovať Slovensko medzi najlepšími športovcami na svete, si svoje názory a postoje tvorím sama a stojím si za nimi.“
„Podporu som vyjadrila z vlastného presvedčenia, nie za peniaze,“ dodáva a zdôrazňuje: „Mrzí ma, že sa dnes prirodzene spochybňuje autenticita každého verejného vyjadrenia.“ „Od akýchkoľvek špekulácií tohto typu sa jednoznačne dištancujem,“ uzatvára svoje stanovisko Cibulková. Ani odchod do ďalekej Ázie tak Dominiku pred mediálnym humbukom neochránil. Slovensko tak sleduje nielen dramatické udalosti okolo jej rodiny, ale aj politický škandál, ktorý sa stále vyvíja...