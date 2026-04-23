ŠOKOVANÝ Škriniar reaguje na obrí škandál s escortom v Taliansku: Zľakol som sa, chodil som len na tímové večere

BRATISLAVA/MILÁNO - Meno kapitána slovenskej futbalovej reprezentácie Milana Škriniara sa objavilo v dokumentoch talianskej prokuratúry, ktorá vyšetruje rozsiahlu sieť eskortných služieb a nelegálnych večierkov v Miláne. Hviezdny obranca Fenerbahçe Istanbul po tomto odhalení okamžite reaguje a akúkoľvek spojitosť rázne odmieta!
Škriniar sa vyjadril pre portál Šport24.sk. Podľa informácií z vyšetrovania, ktoré vedie prokurátor Marcello Viola, mala agentúra Ma.De Milano organizovať luxusné, no nelegálne večierky pre bohatú klientelu. Balíčky za tisíce eur zahŕňali hotely, špičkové reštaurácie aj eskortné služby priamo na izbách. Pri policajných raziách sa našli aj dôkazy o užívaní „rajského plynu“.
Kauza zasiahla aj športový svet. Vyšetrovatelia preverujú, či agentúra nezneužívala mená známych športovcov alebo či sa niektorí z nich večierkov zúčastňovali. V dokumentoch sa objavuje vyše 60 futbalistov, najmä zo Serie A, ale aj ďalšie známe osobnosti vrátane hokejistov či pilota F1.
Škriniar v obrovskom škandále: Luxusný ESKORT dohadzoval slávnym futbalistom dievčatá a drogy
Na zozname sa objavil aj Milan Škriniar, spolu s menami ako Leão, Vlahović, Giroud či jeho bývalí spoluhráči z Interu Miláno.
Škriniar obvinený nie je, okamžite však zalarmoval právnika
Treba zdôrazniť, že slovenský reprezentant nie je z ničoho obvinený a nie je ani predmetom vyšetrovania. Polícia využíva mená hráčov najmä ako kľúčové slová pri analýze komunikácie zo zaistených telefónov, aby odhalila fungovanie celej siete.
Redakcia kontaktovala priamo Škriniara. Jeho reakcia bola jednoznačná a bol v totálnom šoku. "Pokiaľ ste mi to neposlali, o ničom som nevedel, bol som z toho úplne prekvapený. Otvoril som to a zľakol som sa, čo sa to deje," priznal otvorene.
Skúsený obranca dôrazne odmieta akékoľvek prepojenie na škandál. "Keď som bol v Miláne, chodil som von len na tímové večere s chalanmi alebo som trávil čas s manželkou a dcérou," vysvetlil.
Takto to nenechá a podnikne rázne kroky
Škriniar zároveň potvrdil, že celú vec už rieši právnou cestou. "Hneď som volal svojmu advokátovi do Talianska. Budeme to riešiť právne, pretože nie je normálne, aby sa moje meno spájalo s takými vecami. Tieto veci idú úplne mimo mňa a budem trvať na tom, aby sa moje meno v tomto kontexte nespomínalo. Je to absurdné. Takéto špinenie môjho mena a mojej rodiny neexistuje, je to nezmysel!" dôrazne zareagoval kapitán reprezentácie.
Vyšetrovanie však pokračuje a rozbehli sa už aj prvé zadržania. Talianske úrady totiž zadržali štyri osoby, ktoré skončili v domácom väzení. Zároveň zaistili majetok v hodnote približne 1,2 milióna eur. Vyšetrovanie pokračuje a polícia analyzuje komunikáciu, finančné toky aj kontakty podozrivých.
Škriniar sa medzitým pripravuje na veľký zápas tureckej ligy proti Galatasarayu.