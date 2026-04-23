Štvrtok23. apríl 2026, meniny má Vojtech, zajtra Juraj

ŠOKOVANÝ Škriniar reaguje na obrí škandál s escortom v Taliansku: Zľakol som sa, chodil som len na tímové večere

© Zoznam/red © Zoznam/red

BRATISLAVA/MILÁNO - Meno kapitána slovenskej futbalovej reprezentácie Milana Škriniara sa objavilo v dokumentoch talianskej prokuratúry, ktorá vyšetruje rozsiahlu sieť eskortných služieb a nelegálnych večierkov v Miláne. Hviezdny obranca Fenerbahçe Istanbul po tomto odhalení okamžite reaguje a akúkoľvek spojitosť rázne odmieta!

Škriniar sa vyjadril pre portál Šport24.sk. Podľa informácií z vyšetrovania, ktoré vedie prokurátor Marcello Viola, mala agentúra Ma.De Milano organizovať luxusné, no nelegálne večierky pre bohatú klientelu. Balíčky za tisíce eur zahŕňali hotely, špičkové reštaurácie aj eskortné služby priamo na izbách. Pri policajných raziách sa našli aj dôkazy o užívaní „rajského plynu“.

Kauza zasiahla aj športový svet. Vyšetrovatelia preverujú, či agentúra nezneužívala mená známych športovcov alebo či sa niektorí z nich večierkov zúčastňovali. V dokumentoch sa objavuje vyše 60 futbalistov, najmä zo Serie A, ale aj ďalšie známe osobnosti vrátane hokejistov či pilota F1.

Na zozname sa objavil aj Milan Škriniar, spolu s menami ako Leão, Vlahović, Giroud či jeho bývalí spoluhráči z Interu Miláno.

Škriniar obvinený nie je, okamžite však zalarmoval právnika

Treba zdôrazniť, že slovenský reprezentant nie je z ničoho obvinený a nie je ani predmetom vyšetrovania. Polícia využíva mená hráčov najmä ako kľúčové slová pri analýze komunikácie zo zaistených telefónov, aby odhalila fungovanie celej siete.

Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: SITA/Martin Havran)

Redakcia kontaktovala priamo Škriniara. Jeho reakcia bola jednoznačná a bol v totálnom šoku. "Pokiaľ ste mi to neposlali, o ničom som nevedel, bol som z toho úplne prekvapený. Otvoril som to a zľakol som sa, čo sa to deje," priznal otvorene.

Skúsený obranca dôrazne odmieta akékoľvek prepojenie na škandál. "Keď som bol v Miláne, chodil som von len na tímové večere s chalanmi alebo som trávil čas s manželkou a dcérou," vysvetlil.

Takto to nenechá a podnikne rázne kroky

Škriniar zároveň potvrdil, že celú vec už rieši právnou cestou. "Hneď som volal svojmu advokátovi do Talianska. Budeme to riešiť právne, pretože nie je normálne, aby sa moje meno spájalo s takými vecami. Tieto veci idú úplne mimo mňa a budem trvať na tom, aby sa moje meno v tomto kontexte nespomínalo. Je to absurdné. Takéto špinenie môjho mena a mojej rodiny neexistuje, je to nezmysel!" dôrazne zareagoval kapitán reprezentácie.

Vyšetrovanie však pokračuje a rozbehli sa už aj prvé zadržania. Talianske úrady totiž zadržali štyri osoby, ktoré skončili v domácom väzení. Zároveň zaistili majetok v hodnote približne 1,2 milióna eur. Vyšetrovanie pokračuje a polícia analyzuje komunikáciu, finančné toky aj kontakty podozrivých.

Škriniar sa medzitým pripravuje na veľký zápas tureckej ligy proti Galatasarayu.

Viac o téme: ProstitúciaFutbalistaReakciaMilan ŠkriniarŠkandálFutbalisti
Nahlásiť chybu

Zahraničné
sportky.sk
Domáce
sportky.sk

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Správy
Prominenti
Správy

Domáce správy

Domáce
Domáce
Domáce
Košice

Zahraničné

Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné

Prominenti

Zahraniční prominenti
Domáci prominenti
Zahraniční prominenti
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zaujímavosti
Zaujímavosti
Zaujímavosti
vysetrenie.sk

Dobré správy

Domáce
Domáce
plnielanu.sk
Domáce

Ekonomika

Šport

Tipsport liga
MS v hokeji do 18 rokov
MS v hokeji do 18 rokov
Niké liga

Auto-moto

Klasické testy
Doprava
Klasické testy
Doprava

Kariéra a motivácia

Aktuality
Aktuality
Zaujímavé pracovné ponuky
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Koláče a torty
Halušky

Technológie

Aplikácie a hry
Veda a výskum
Veda a výskum
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Pre kutilov

Záhrada
Zelenina a ovocie
Zelenina a ovocie
Stavba

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Slovenské celebrity
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zahraničné
Domáce
Zahraničné
Domáce
Ďalšie zo Zoznamu