Sezóna kliešťov sa blíži: Odborníci odporúčajú očkovanie proti encefalitíde

S príchodom jarných mesiacov sa začína obdobie zvýšenej aktivity kliešťov, ktoré môžu prenášať aj lymskú boreliózu a kliešťovú encefalitídu. Toto vážne vírusové ochorenie sa nevyhýba ani Slovensku. Minulý rok bolo podľa Úradu verejného zdravotníctva SR na našom území hlásených 193 prípadov kliešťovej encefalitídy (chorobnosť 3,56 na 100 000 obyvateľov), čo prestavuje nárast oproti 169 prípadom v roku 2024. Najvyšší výskyt prípadov ochorení bol zaznamenaný v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Odborníci preto upozorňujú, že riziko zaklieštenia netreba podceňovať ani na jar a najspoľahlivejšou individuálnou ochranou pred kliešťovou encefalitídou je očkovanie.
Podľa odborníkov má výskyt ochorenia dlhodobo rastúci trend, čo môže súvisieť aj s klimatickými zmenami a rozširovaním prirodzeného výskytu kliešťov. Tie sa dnes čoraz častejšie objavujú nielen v lesoch a na lúkach, ale aj v mestských parkoch, záhradách, rekreačných oblastiach či na cintorínoch, preto je dôležité dodržiavať preventívne opatrenia aj pri bežných voľnočasových aktivitách.
Ochorenie môže mať vážny priebeh
Kliešťová encefalitída je akútne vírusové ochorenie nervového systému. Inkubačný čas sa pohybuje od 2 do 28 dní. V prvej fáze sa ochorenie prejavuje príznakmi podobnými chrípke, a to horúčkou, bolesťou hlavy a svalov, únavou či nechutenstvom. Druhá fáza sa prejavuje silnými bolesťami hlavy, vracaním, stuhnutím šije, poruchami vedomia, pamäti či závratmi. V najzávažnejších prípadoch môže dôjsť k ochrnutiu alebo k dlhodobým neurologickým následkom, ako sú poruchy koncentrácie, pamäti či chronická únava. Ochorenie môže v niektorých prípadoch skončiť aj úmrtím.
Najčastejšou cestou prenosu je prisatie infikovaného kliešťa, pričom vírus sa môže preniesť už krátko po zaklieštení. Menej známa je však možnosť nákazy prostredníctvom konzumácie nepasterizovaného mlieka alebo mliečnych výrobkov, najmä z oviec a kôz. Odborníci preto odporúčajú konzumovať výlučne pasterizované mliečne výrobky.
Teraz je ideálny čas na prevenciu: očkovanie je najúčinnejšia ochrana
Riziko nákazy možno znížiť dodržiavaním preventívnych opatrení. Pri pobyte v prírode sa odporúča používať repelenty, nosiť uzavretú obuv a dlhé nohavice, ideálne svetlej farby, na ktorých je kliešť lepšie viditeľný. Po návrate domov je nevyhnutné dôkladne si prezrieť celé telo a v prípade nálezu kliešťa ho čo najskôr správne odstrániť.
Zhruba 50 percent ceny vakcíny uhradia poisťovne
Na kliešťovú encefalitídu neexistuje špecifická liečba, preto má prevencia zásadný význam. Najspoľahlivejšou ochranou pred kliešťovou encefalitídou je očkovanie. Ideálne je začať ešte pred začiatkom sezóny, teda v tomto období. Očkovanie sa odporúča najmä ľuďom, ktorí trávia čas v prírode alebo prichádzajú do kontaktu s kliešťami v rámci svojej práce. Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union - prispievajú na očkovanie proti kliešťovej encefalitíde približne 50 percent z celkovej ceny vakcíny.
