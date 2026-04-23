Prvý deň BMD: Diva Wisterová, Simanová s mladým mužom a aha, s kým sa olizoval Tomy Kotty

Bratislavské módne dni 2026 (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA – Prvý deň Bratislavských módnych dní 2026 otvoril svoje brány v znamení elegancie, štýlu a nezabudnuteľných momentov. Divákov očarilo nielen pódium plné mladých talentov, ale aj známe tváre, ktoré si prišli vychutnať módnu šou v priamom prenose.
Moderátorka Vera Wisterová vyzerala ako pravá diva. Pre tento večer zvolila šarmantný outfit – čierny blejzer a sukňu s čiernymi kvetinovými motívmi a jemnými priesvitnými detailmi doplnila výraznou červenou kabelkou, ktorá jej dodala eleganciu a noblesu. Jej sebavedomie a štýl pritiahli pohľady všetkých prítomných.
Moderátorka Vera Wisterová, Bratislavské módne dni 2026 (Zdroj: Ján Zemiar)
Moderátorka STVR Simona Simanová dorazila so svojim synom Lucasom, ktorý si vyskúšal aj úlohu modela. Mladík kráčal po móle sebavedomo a rozdával úsmevy na všetky strany.
Syn Simony Simanovej, Lucas, Bratislavské módne dni 2026 (Zdroj: Ján Zemiar)
Jeho mama, oblečená v nádherných bielych šatách s dokonalou vizážou, bola neprehliadnuteľná – kombinácia materskej hrdosti a elegancie jej pristala na výbornú.
Simona Simanová so synom Lucasom, Bratislavské módne dni 2026 (Zdroj: Ján Zemiar)
Všetku pozornosť na seba strhol kontroverzný spevák Tomy Kotty, ktorý prišiel so svojou novou partnerkou, českou moderátorkou Veronikou Petruchovou z TV NOVA. Mladý pár je čerstvo zamilovaný, čo dávali jasne najavo. Na verejnosti nešetrili nežnosťami – bozky a objatia pred objektívmi ukázali, že medzi nimi funguje dokonalá chémia.
Tomy Kotty s partnerkou Veronikou Petruchovou, Bratislavské módne dni 2026 (Zdroj: Ján Zemiar)
Kotty zvolil odvážny čierny outfit s odhaleným bruchom, zatiaľ čo jeho partnerka stavila na elegantný čierny kostým, ktorý podčiarkol jej charizmu. Fanúšikov potešilo aj vystúpenie samotného Tomyho, ktorý predstavil svoju novú pieseň „Dobro“, pričom jeho výkon pridal ďalší nezabudnuteľný moment večera.
Tomy Kotty s partnerkou Veronikou Petruchovou, Bratislavské módne dni 2026 (Zdroj: Ján Zemiar)
Medzi hosťami sa objavil Juraj Mokrý s partnerkou Evou, ktorý sa vybral do spoločnosti po veľmi dlhom čase, ak teda nerátame jeho účasť v tanečnej šou Let´s Dance. Nadýchať sa módneho vzduchu prišli aj moderátorka Lucia Forman Habancová, Martina Maca Zábranská, manželia Tkáčovci, jojkárka Dana Čapkovičová Strculová a mnohí ďalší...
Juraj Mokrý s partnerkou Evou, Bratislavské módne dni 2026 (Zdroj: Ján Zemiar)
Na pódiu sa hemžilo kolekciami slovenských dizajnérov, ktoré návštevníkov uchvátili svojou originalitou a kreativitou. Diváci mohli sledovať dramatické prechody modelov, ale aj tanečné či spevácke vystúpenia, ktoré skvelý večer iba podčiarkli.
Prvý deň BMD: Diva Wisterová, Simanová s mladým mužom a aha, s kým sa olizoval Tomy Kotty (Zdroj: Tomáš Hambálek)
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×