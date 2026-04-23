TRAGICKÁ nehoda v Poprade: Vodič (†54) obiehal v neprehľadnom úseku: Čelná zrážka ho stála život!

POPRAD - Nadránom došlo na ulici Levočskej v Poprade na obchádzkovej trase k tragickej dopravnej nehode, ktorá si vyžiadala život 54-ročného muža.
Ako uviedla polícia, 54-ročný vodič z okresu Rožňava viedol osobné vozidlo v smere od ulice Kukučínova smerom k obchodnej zóne, pričom na neprehľadnom horizonte cesty predchádzal pred ním idúce vozidlo. Za horizontom sa však nestihol zaradiť späť do svojho jazdného pruhu. Nasledovala čelná zrážka s oprotiidúcim vozidlom. Muž bol na mieste oživovaný, avšak zraneniam krátko po nehode podľahol.
"60-ročný vodič oprotiidúceho vozidla bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom a následne bol prevezený do nemocnice v Poprade. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania a vykonávajú sa ďalšie procesné úkony," dodala polícia.