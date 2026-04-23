Nedbanlivosť spôsobila v Šamoríne požiar: Oheň zachvátil auto aj odpadky, zasahovať museli dve jednotky

ŠAMORÍN - Vo štvrtok krátko po polnoci došlo v Šamoríne v okrese Dunajská Streda k požiaru osobného motorového vozidla. Požiar zachvátil zadnú časť vozidla a plastový kontajner na komunálny odpad. Vplyvom sálavého tepla prišlo k poškodeniu vedľa stojaceho motorového vozidla a motocykla. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave.
„Hasičská jednotka zo Šamorína požiar rýchlo lokalizovala. Pomocou jedného útočného vedenia ochladzovala budovu, ktorá bola v tesnej blízkosti požiaru, aby sa predišlo jeho rozšíreniu. Po likvidácii hasiči detekčným prístrojom skontrolovali poškodené LPG hrdlo na nádrži vozidla, či neprišlo k úniku plynu,“ priblížili hasiči.
Po likvidácii požiaru jednotka skontrolovala strechu objektu a miesto zásahu osvetľovala pomocou osvetľovacieho stožiara. „Príčinou vzniku požiaru bola nedbanlivosť a neopatrnosť. Predbežná škoda bola vyčíslená na 4000 eur, pričom uchránené hodnoty dosahujú približne 50.000 eur,“ dodali. Udalosť sa zaobišla bez zranení. Zasahovali aj dobrovoľní hasiči zo Šamorína.