Obrovská rodinná tragédia: Matka skočila s troma deťmi z balkóna! Otec zatiaľ spal

RÍM - V talianskom meste Catanzaro došlo k šokujúcej rodinnej tragédii. Incident si vyžiadal tri životy, ďalšie dieťa bojuje o život.
Talianske mesto Catanzaro zasiahla mimoriadne tragická udalosť, ktorá otriasla miestnou komunitou. Podľa informácií portálu ilmessaggero.it mala 46-ročná žena vyhodiť svoje deti z balkóna bytu a následne skočiť za nimi.
O život prišli dve deti – štvorročné dieťa a niekoľkomesačné bábätko – spolu s matkou. Šesťročné dievča prežilo, no nachádza sa v kritickom stave v nemocnici.
Zásah záchranárov a šokujúci detail
Záchranné zložky našli ženu po páde so zvláštnym detailom – v ruke držala ruženec. Tento moment ešte viac podčiarkol dramatickosť celej udalosti.
K tragédii došlo v byte na ulici via Zanotti Bianco. V čase incidentu sa mal manžel ženy nachádzať doma, no spal a nič si nevšimol. Až keď ho zobudil hluk a nezastihol rodinu v byte, vyšiel von, kde zistil, čo sa stalo.
Vyšetrovanie smeruje k jednej verzii
Prípad riešia kriminalisti z miestnej polície pod dohľadom prokuratúry. Na mieste zasahovali aj odborníci z kriminalisticko-technického oddelenia, ktorí zabezpečovali dôkazy.
Podľa doterajších zistení vyšetrovateľov ide s najväčšou pravdepodobnosťou o rozšírenú samovraždu. Úrady však pokračujú v preverovaní všetkých okolností, aby úplne vylúčili cudzie zavinenie.
Minulosť naznačuje psychické problémy
Prokuratúra potvrdila, že žena mala v minulosti psychické ťažkosti. Vyšetrovanie sa preto zameriava aj na jej zdravotný stav a prípadné problémy, ktoré mohli tragédii predchádzať.
Podľa prvotných informácií mohla trpieť depresiou, ktorá sa objavila po narodení najmladšieho dieťaťa. Ľudia z jej okolia ju opisovali ako uzavretú, pokojnejšiu osobu, silno spätú s náboženským životom.
Pátranie po motíve
Vyšetrovatelia sa snažia rekonštruovať presný priebeh udalostí aj osobné pomery ženy. Skúmajú nielen jej zdravotnú históriu, ale aj rodinné vzťahy a možné signály, ktoré mohli naznačovať zhoršenie psychického stavu.
Dôležitú úlohu môžu zohrávať aj záznamy z bezpečnostných kamier v okolí, ktoré polícia analyzuje.
Aj keď hlavná vyšetrovacia verzia hovorí o úmyselnom čine, polícia zdôrazňuje, že všetky okolnosti budú dôkladne preverené.