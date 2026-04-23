Štvrtok23. apríl 2026, meniny má Vojtech, zajtra Juraj

Obrovská rodinná tragédia: Matka skočila s troma deťmi z balkóna! Otec zatiaľ spal

Matka vyhodila z balkóna svoje deti a potom skočila aj ona.
Matka vyhodila z balkóna svoje deti a potom skočila aj ona. (Zdroj: Getty Images)
RÍM - V talianskom meste Catanzaro došlo k šokujúcej rodinnej tragédii. Incident si vyžiadal tri životy, ďalšie dieťa bojuje o život.

Talianske mesto Catanzaro zasiahla mimoriadne tragická udalosť, ktorá otriasla miestnou komunitou. Podľa informácií portálu ilmessaggero.it mala 46-ročná žena vyhodiť svoje deti z balkóna bytu a následne skočiť za nimi.

O život prišli dve deti – štvorročné dieťa a niekoľkomesačné bábätko – spolu s matkou. Šesťročné dievča prežilo, no nachádza sa v kritickom stave v nemocnici.

Zásah záchranárov a šokujúci detail

Záchranné zložky našli ženu po páde so zvláštnym detailom – v ruke držala ruženec. Tento moment ešte viac podčiarkol dramatickosť celej udalosti.

K tragédii došlo v byte na ulici via Zanotti Bianco. V čase incidentu sa mal manžel ženy nachádzať doma, no spal a nič si nevšimol. Až keď ho zobudil hluk a nezastihol rodinu v byte, vyšiel von, kde zistil, čo sa stalo.

Vyšetrovanie smeruje k jednej verzii

Prípad riešia kriminalisti z miestnej polície pod dohľadom prokuratúry. Na mieste zasahovali aj odborníci z kriminalisticko-technického oddelenia, ktorí zabezpečovali dôkazy.

Podľa doterajších zistení vyšetrovateľov ide s najväčšou pravdepodobnosťou o rozšírenú samovraždu. Úrady však pokračujú v preverovaní všetkých okolností, aby úplne vylúčili cudzie zavinenie.

Minulosť naznačuje psychické problémy

Prokuratúra potvrdila, že žena mala v minulosti psychické ťažkosti. Vyšetrovanie sa preto zameriava aj na jej zdravotný stav a prípadné problémy, ktoré mohli tragédii predchádzať.

Podľa prvotných informácií mohla trpieť depresiou, ktorá sa objavila po narodení najmladšieho dieťaťa. Ľudia z jej okolia ju opisovali ako uzavretú, pokojnejšiu osobu, silno spätú s náboženským životom.

Pátranie po motíve

Vyšetrovatelia sa snažia rekonštruovať presný priebeh udalostí aj osobné pomery ženy. Skúmajú nielen jej zdravotnú históriu, ale aj rodinné vzťahy a možné signály, ktoré mohli naznačovať zhoršenie psychického stavu.

Dôležitú úlohu môžu zohrávať aj záznamy z bezpečnostných kamier v okolí, ktoré polícia analyzuje.

Aj keď hlavná vyšetrovacia verzia hovorí o úmyselnom čine, polícia zdôrazňuje, že všetky okolnosti budú dôkladne preverené.

Tlačová konferencia strany Smer-SD na tému: K zákonu, ktorým sa mení voľba zo zahraničia
Tlačová konferencia strany Smer-SD na tému: K zákonu, ktorým sa mení voľba zo zahraničia
Prvý deň BMD: Diva Wisterová, Simanová s mladým mužom a aha, s kým sa olizoval Tomy Kotty
Prvý deň BMD: Diva Wisterová, Simanová s mladým mužom a aha, s kým sa olizoval Tomy Kotty
V Stupave zrekonštruovali Kaštieľsky park
V Stupave zrekonštruovali Kaštieľsky park
Vedúca pošty v Košickom kraji čelí obvineniu: Klientom údajne zmizlo vyše 11-tisíc eur
Vedúca pošty v Košickom kraji čelí obvineniu: Klientom údajne zmizlo vyše 11-tisíc eur
Obrovská rodinná tragédia: Matka skočila s troma deťmi z balkóna! Otec zatiaľ spal
Zahraničné
FOTO Tragická zrážka vlakov: Hlásia
Tragická zrážka vlakov: Hlásia už 17 zranených! Viacerí sú v kritickom stave a bojujú o život
FOTO Bratislavské módne dni 2026
Prvý deň BMD: Diva Wisterová, Simanová s mladým mužom a aha, s kým sa olizoval Tomy Kotty
Aktuálne foto vnútri Niekdajšia sexi herečka: Musí
Niekdajšia sexi herečka: Musí si pomáhať paličkou a... Aha, v čom prišla do spoločnosti!
Satelity odhalili v Amazónii
Satelity odhalili v Amazónii TAJOMNÚ SIEŤ ciest: Nevedú k mestám, ale majú prepájať náš svet s RÍŠOU DUCHOV!
Chcete predísť prediabetes? Tieto
Chcete predísť prediabetes? Tieto potraviny radšej vyraďte z jedálnička
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Česku hrozí palivová kríza: Zachraňovať ho majú dodávky z bratislavského Slovnaftu!
Česku hrozí palivová kríza: Zachraňovať ho majú dodávky z bratislavského Slovnaftu!
Koniec mýtu o
Koniec mýtu o "lacnej" ruskej rope? Lacnejšie tankovanie po obnovení Družby nečakajte!
Z Bratislavy do Prahy pod dve hodiny? Rýchlovlaky by mohli skrátiť cestu o polovicu!
Z Bratislavy do Prahy pod dve hodiny? Rýchlovlaky by mohli skrátiť cestu o polovicu!
Fico chce kúpiť podiel v Slovenských elektrárňach: Štát by sa stal väčšinovým vlastníkom!
Fico chce kúpiť podiel v Slovenských elektrárňach: Štát by sa stal väčšinovým vlastníkom!

Tisíc superlatív a jedno smutné negatívum: KOMENTÁR o výnimočnej sezóne HC Košice
Tipsport liga
VIDEO Hokejové zemetrasenie v Trenčíne! Slovenskí mladíci šokovali svet a zrazili Kanadu na kolená
VIDEO Hokejové zemetrasenie v Trenčíne! Slovenskí mladíci šokovali svet a zrazili Kanadu na kolená
MS v hokeji do 18 rokov
VIDEO Obrovské prekvapenie na úkor megafavorita! Českí mladíci sa postarali o veľkú senzáciu
VIDEO Obrovské prekvapenie na úkor megafavorita! Českí mladíci sa postarali o veľkú senzáciu
MS v hokeji do 18 rokov
Skvelý druhý polčas od Trnavy: Spartak otočil šláger a poslal darček Slovanu
Skvelý druhý polčas od Trnavy: Spartak otočil šláger a poslal darček Slovanu
TEST: Renault Austral - stredne veľký frajer s výbornou výbavou a infotainmentom
TEST: Renault Austral - stredne veľký frajer s výbornou výbavou a infotainmentom
Klasické testy
Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
Doprava
TEST: Cupra Born - s veľkou baterkou a zadným pohonom
TEST: Cupra Born - s veľkou baterkou a zadným pohonom
Klasické testy
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
V roku 2025 evidovali tisícky pracovných úrazov: Toto je najrizikovejšia oblasť aj skupina ľudí!
V roku 2025 evidovali tisícky pracovných úrazov: Toto je najrizikovejšia oblasť aj skupina ľudí!
Aktuality
Chaos okolo 8. mája: Musíte ísť do práce a máte nárok na príplatok alebo dovolenku?
Chaos okolo 8. mája: Musíte ísť do práce a máte nárok na príplatok alebo dovolenku?
Aktuality
Príležitosť pre architektov a inžinierov v Bratislave: Projekty od menších stavieb až po obytné súbory
Príležitosť pre architektov a inžinierov v Bratislave: Projekty od menších stavieb až po obytné súbory
Zaujímavé pracovné ponuky
Je digitálny nomádizmus stále len sen z Instagramu?
Je digitálny nomádizmus stále len sen z Instagramu?
Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Tieto citrónové cupcakes s tvarohovým krémom zmiznú zo stola skôr, než vychladnú!
Tieto citrónové cupcakes s tvarohovým krémom zmiznú zo stola skôr, než vychladnú!
Koláče a torty
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Ničia sociálne siete naše duševné zdravie, alebo nám pomáhajú? Toto sa stane, keď ich odinštaluješ z mobilu
Ničia sociálne siete naše duševné zdravie, alebo nám pomáhajú? Toto sa stane, keď ich odinštaluješ z mobilu
Aplikácie a hry
Obľúbené umelé sladidlo, ktoré bežne nájdeme v potravinách, môže poškodzovať DNA. Vedci vyzývajú na opatrnosť
Obľúbené umelé sladidlo, ktoré bežne nájdeme v potravinách, môže poškodzovať DNA. Vedci vyzývajú na opatrnosť
Veda a výskum
Rover Curiosity našiel na Marse látky spájané so vznikom života. Vedci hovoria o náleze, ktorý posúva celé pátranie ďalej
Rover Curiosity našiel na Marse látky spájané so vznikom života. Vedci hovoria o náleze, ktorý posúva celé pátranie ďalej
Veda a výskum
Rusko mení Krym na pevnosť. Polostrov získava novú vojenskú úlohu
Rusko mení Krym na pevnosť. Polostrov získava novú vojenskú úlohu
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj

Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Záhrada
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Zelenina a ovocie
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Zelenina a ovocie
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
