Ráž po mesiacoch od vlakovej nehody v Jablonove ŠOKUJE: Rušňovodič si vraj pozeral YouTube!

BRATISLAVA/JABLONOV NAD TURŇOU - Čelná zrážka dvoch rýchlikov, desiatky zranených a šokujúce podozrenie. Minister dopravy Jozef Ráž po tragickej nehode pri Jablonove nad Turňou šokuje. Aktuálne totiž prišiel s tvrdením, že rušňovodič mal počas jazdy sledovať video na platforme YouTube. Nie je isté, či toto je primárna príčina nehody.
archívne video
Nové informácie k októbrovej vlakovej nehode priniesol denník Korzár.
K nešťastiu, ktoré zasiahlo celé Slovensko, došlo 13. októbra 2025 krátko po desiatej dopoludnia na úseku Lipovník – výhybňa Tunel. Proti sebe sa zrazili rýchliky R 913 a R 914 Gemeran, smerujúce z Košíc a zo Zvolena. Jeden z vlakov sa po náraze vykoľajil kolmo na trať a hrozil jeho pád zo svahu, pričom pod ním visel ďalší vagón. Je takmer neuveriteľné, že po tejto masívnej zrážke neprišlo k strate na životoch, aj keď došlo k veľmi vážnym zraneniam. To len potvrdzuje dlho šírenú teóriu o tom, že vlaková preprava patrí k tým nejbezpečnejším.
Bilancia nehody bola napriek alarmujúca – sedem ľudí utrpelo kritické zranenia, 14 bolo zranených stredne ťažko a ďalších 48 vyviazlo s ľahšími poraneniami. Záchranári ošetrili viac ako 90 osôb, na mieste zasahovali aj vrtuľníky.
Ráž po mesiacoch prekvapil - rušňovodič vraj pozeral YouTube
Ráž však najnovším stanoviskom k nehode šokoval verejnosť. Podľa neho totiž bola príčinou tragédie chyba jednotlivca. Rušňovodič mal prejsť na červenú a nerešpektovať signalizáciu. To však nie je všetko. "Mal zapnutý YouTube," vyslovil mrazivé slová Ráž, čím naznačil možné fatálne zlyhanie pozornosti.
Svedectvá cestujúcich vykresľujú dramatické momenty. "Tí, čo sedeli chrbtom, doslova lietali, vyhodilo ich zo sedadiel. Ľudia mali polámané nohy, narazené chrbty a rebrá," opísal jeden z nich. Ďalšia pasažierka dodala, že mnohí skončili na zemi, niektorí v bezvedomí. "Sme radi, že sme prežili. Ľudia si navzájom pomáhali," povedala po nehode.
Spustila sa séria nehôd
Len o necelý mesiac neskôr, 9. novembra, došlo k ďalšej vážnej nehode pri Pezinku. Ex 620 Tatran sa tam zrazil s REx 1814, pričom išlo o bočný náraz v stanici. Zranilo sa až 127 ľudí, z toho 23 ťažko. Aj v tomto prípade podľa rezortu zlyhal človek, keď nebola rešpektovaná návesť „Stoj“.
Obe nehody spôsobili miliónové škody a vyvolali otázky o bezpečnosti na železniciach. Vláda rozhodla o odškodnení obetí – ľahko zranení dostanú 3 000 eur, stredne ťažko zranení 10-tisíc a ťažko zranení 20-tisíc eur. Nový materiál má zároveň zohľadniť aj neskoršie prejavy zranení.
Minister prišiel s nápadom neustálych záznamov z kabín, po nehode Ficovi ponúkol demisiu
Minister po sérii incidentov navrhol zavedenie telových kamier pre rušňovodičov. Tí to odmietajú, no rezort trvá na svojom. "Záznamy z velínov prispievajú k vyššej bezpečnosti," argumentuje Ráž.
Po druhej nehode ponúkol minister demisiu premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ten ju však odmietol. Následne skončil šéf ZSSK Peter Helexa, ktorého nahradila Ivana Piňosová.