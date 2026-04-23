Čína zablokovala let taiwanského prezidenta: USA ostro odsudzujú Peking za zastrašovaciu kampaň v Afrike

WASHINGTON - Spojené štáty v stredu odsúdili čínsku „zastrašovaciu kampaň“ po tom, ako Peking údajne vyvíjal tlak na viaceré africké krajiny, aby zabránili taiwanskému prezidentovi Laj Čching-temu v jeho ceste do Eswatini tým, že zrušia povolenia na prelet ponad svoje územia. Informuje o tom agentúra AFP.
Taiwanský líder mal v stredu navštíviť spomínanú africkú krajinu pri príležitosti 40. výročia nástupu kráľa Mswatiho III. na trón a jeho 58. narodenín. Tchaj-pej však v utorok oznámil, že Lai odkladá svoju cestu do Eswatini – jediného diplomatického spojenca Taiwanu v Afrike – po tom, ako „Seychely, Maurícius a Madagaskar neočakávane a bez predchádzajúceho upozornenia zrušili povolenia na prelet charterového lietadla“.
Čína považuje demokraticky spravovaný Taiwan za svoje odštiepenecké územie a vystupuje proti účasti ostrova v medzinárodných organizáciách, čo vláda v Tchaj-peji odmieta s tvrdením, že o svojej budúcnosti môžu rozhodovať len samotní obyvatelia tohto ostrova. „Znepokojujú nás správy, že viaceré krajiny zrušili povolenia na prelet, aby zabránili taiwanskému prezidentovi navštíviť Eswatini,“ uviedol pre AFP hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí.
Zásah do bezpečnosti
„Tieto krajiny konajú na príkaz Číny, keď zasahujú do bezpečnosti a dôstojnosti bežných ciest taiwanských predstaviteľov,“ dodal hovorca bez toho, aby menoval konkrétne krajiny. „Ide o ďalší prípad, keď Peking vedie svoju zastrašovaciu kampaň proti Taiwanu a jeho podporovateľom po celom svete,“ doplnil.
Aj keď Washington oficiálne neuznáva Taiwan, patrí medzi jeho hlavných bezpečnostných partnerov. Peking v stredu uviedol, že „vysoko oceňuje“ africké štáty, ktoré zablokovali povolenia na cestu taiwanského prezidenta. „Príslušné krajiny naďalej podporujú princíp jednej Číny, čo je úplne v súlade so základnými normami medzinárodných vzťahov, Čína to vysoko oceňuje,“ uviedol vo vyhlásení hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí.