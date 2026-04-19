Prvé LABORATÓRIUM LÁSKY pre páry je realitou: Vedci v intímnom prítmí sledujú to, o čom sa iní BOJA AJ HOVORIŤ!

MAASTRICHT – Vedci z Maastricht University vytvorili prvé tzv. „co-sex“ laboratórium na svete, v ktorom skúmajú sexuálne vzrušenie priamo u párov. Projekt odštartoval v roku 2019 a jeho cieľom je lepšie pochopiť dynamiku intímnych vzťahov.
Za výskumom stojí sexuologička Marieke Dewitte, ktorá sa dlhodobo venuje detailnému skúmaniu sexuálneho správania, informuje Unilad. Podľa nej je otvorená diskusia o sexe stále nedostatočná. „Väčšina sexuálnych problémov nevzniká na úrovni jednotlivca, ale v partnerskom vzťahu. Napriek tomu sa interakcii medzi partnermi venuje len málo výskumov,“ uviedla.
Laboratórium, označované aj ako „dyadické“, je navrhnuté ako útulný priestor pripomínajúci obývačku s tlmeným osvetlením a rastlinami. Práve v tomto prostredí vedci sledujú správanie párov počas simulovaných intímnych situácií. Do výskumu sa zatiaľ zapájajú najmä študenti, čo podľa autorov znamená, že vzorka nie je úplne reprezentatívna. „Niekde však začať treba,“ uvádza sa v oficiálnych materiáloch.
Počas hovoru nastáva simulácia
Vedci sa zameriavajú na viaceré otázky – napríklad ako sa partneri navzájom „naladia“ na rovnakú úroveň vzrušenia, ako dlho trvá dosiahnutie sexuálnej rovnováhy aj či existuje okamžitá „chemická“ zhoda medzi partnermi. Výskum prebieha v spolupráci s KU Leuven. Partneri sa nachádzajú v oddelených miestnostiach a komunikujú prostredníctvom videohovoru. Počas toho sa sami stimulujú a striedavo sústreďujú pozornosť na seba alebo na partnera.
Vedci pritom sledujú fyzické aj subjektívne prejavy vzrušenia. Následne si účastníci prehrávajú záznam a hodnotia vlastné aj partnerove reakcie. V ďalších fázach výskumu sa počíta aj s priamou fyzickou interakciou medzi partnermi. Podľa Dewitte je cieľ výskumu jasný – lepšie pochopiť sexualitu ako súčasť života. „Sexuálna pohoda je kľúčová pre kvalitu nášho života,“ zdôraznila.