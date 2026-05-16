Brokolica sa kazí rýchlejšie než si myslíte: Takto spoznáte, že už nie je dobrá! Treba ju správne skladovať

BERLÍN - Mnohí ľudia ju nechávajú v chladničke príliš dlho. Brokolica pritom vydrží čerstvá len niekoľko dní a pri nesprávnom skladovaní rýchlo stráca vitamíny aj kvalitu.
Brokolica patrí medzi najzdravšie druhy zeleniny a v kuchyni má široké využitie. Dá sa variť, dusiť, piecť, grilovať aj jesť surová. Práve pri surovej konzumácii si navyše zachováva najviac živín.
Má však jednu nevýhodu — veľmi rýchlo sa kazí. Ako upozorňuje nemecký portál Focus.de, čerstvá brokolica vydrží v chladničke len tri až sedem dní.
Niektoré druhy ovocia jej škodia
Odborníci upozorňujú, že životnosť brokolice môže výrazne skrátiť nesprávne skladovanie. Problémom sú najmä niektoré druhy ovocia a zeleniny, ktoré produkujú etylén.
Ide napríklad o jablká, paradajky či banány. Plyn, ktorý uvoľňujú, urýchľuje dozrievanie a zároveň spôsobuje rýchlejšie starnutie brokolice.
Preto sa odporúča skladovať ju oddelene od takýchto potravín.
Žltá brokolica ešte nemusí byť problém
Prvým signálom starnutia bývajú žlté ružičky. Tie naznačujú vysychanie a postupnú stratu vitamínov a minerálov.
Podľa Focus.de však ešte neznamenajú, že zelenina je nejedlá. Konzumácia takejto brokolice je stále možná, hoci jej kvalita už nie je ideálna.
Oveľa väčší problém predstavujú sivé alebo hnedé škvrny, mäkké miesta či nahnité časti na stonke. V takom prípade by mala skončiť v koši.
Takto vydrží dlhšie čerstvá
Najlepším miestom na skladovanie brokolice je zásuvka na zeleninu v chladničke. Odborníci odporúčajú zabaliť ju do mierne vlhkej utierky, aby si zachovala potrebnú vlhkosť.
Ak už v chladničke nie je miesto, môže sa zabaliť aj do potravinovej fólie. Pomôcť môže dokonca aj netradičný trik — vložiť brokolicu do pohára s vodou podobne ako kyticu kvetov a vodu pravidelne meniť.
Portál zároveň odporúča ponechať zeleninu v perforovanom plastovom obale zo supermarketu, ktorý pomáha udržiavať čerstvosť.
V mrazničke vydrží aj rok
Ak chcete brokolicu uchovať dlhodobo, najlepšou možnosťou je mrazenie.
Pred zmrazením by sa mala rozdeliť na malé ružičky a krátko blanšírovať vo vriacej vode približne dve až tri minúty. Následne ju treba schladiť v ľadovej vode, osušiť a uložiť do uzatvárateľných vreciek.
Takto pripravená brokolica vydrží v mrazničke až 12 mesiacov a zároveň si zachová väčšinu živín aj konzistenciu.
Alternatívou je aj fermentovanie alebo nakladanie do octu.
Chyba ktorú robí veľa ľudí
Brokolica by sa podľa odborníkov nemala nechávať pri izbovej teplote. Veľmi rýchlo vädne a stráca kvalitu.
Dôležitá je aj pravidelná kontrola zeleniny. Ak sa objaví pleseň, výrazné zmäknutie alebo tmavé škvrny, brokolica už nie je vhodná na konzumáciu.