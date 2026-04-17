Máte ČÍRY moč? Radšej sa netešte! Odborníčka varuje pred NEBEZPEČNÝM OMYLOM, ktorý robia aj vzdelaní ľudia

HARTFORD – Farba moču patrí medzi jednoduché, no prekvapivo presné ukazovatele zdravotného stavu. Upozorňuje na to odborníčka na hydratáciu Colleen Muñoz z Hydration Health Center pri Univerzite v Hartforde, podľa ktorej môže odhaliť dehydratáciu, problémy s obličkami či infekcie.
Ako vysvetlila v podcaste „Am I Doing It Wrong?“, ideálna farba moču by mala byť svetložltá – podobná limonáde alebo slame. „Nie je to dokonalý ukazovateľ, ale je veľmi dostupný a poskytuje nám množstvo dôležitých informácií,“ uviedla.
Mnohí ľudia sa pritom mylne domnievajú, že číry moč je znakom ideálneho pitného režimu. Podľa Muñoz to však nemusí byť pravda. „Často mi aj vzdelaní ľudia hovoria, že mali číry moč, a teda je to dobré. Ale nie – nie je to tak. Existuje aj niečo ako nadmerný príjem vody,“ upozornila. Odborníčka odporúča denne prijať približne dva až štyri litre tekutín, pričom hydratáciu ovplyvňujú aj nápoje ako káva, čaj či džúsy, ale aj niektoré potraviny. Vždy je však vhodné konzultovať individuálne potreby s lekárom.
Pozor na nadmernú hydratáciu
Nadmerná hydratácia síce nie je taká častá ako dehydratácia, no môže byť nebezpečná. Telo totiž potrebuje udržiavať rovnováhu elektrolytov, ktoré sú kľúčové pre správne fungovanie srdca, svalov aj nervového systému. Ich narušenie môže viesť k nevoľnosti, závratom, ale aj vážnym komplikáciám.
Podľa magazínu Scientific American môže nadmerné pitie vody spôsobiť stav nazývaný hyponatrémia – teda nedostatok sodíka v krvi. V ťažkých prípadoch môže viesť až k intoxikácii vodou. „Ak sa elektrolyty príliš zriedia, môže dôjsť k vážnym následkom, najmä pre nervový systém – vrátane opuchu mozgu, kómy a smrti,“ varovala Muñoz.
Tragický prípad z roku 2007 ukazuje, aké nebezpečné môže byť extrémne pitie vody. Mladá žena vtedy zomrela po tom, čo počas rozhlasovej súťaže vypila približne šesť litrov vody za tri hodiny. Aj preto odborníci zdôrazňujú, že kľúčom k zdraviu nie je len dostatok tekutín, ale najmä ich správne množstvo.