Dostala kyticu, no sladkosti má zakázané: Ako vyzerá narodeninová hostina pre NAJSTARŠIU GORILU na planéte?

BERLÍN - Berlínska zoologická záhrada oslávila výnimočné jubileum. Najstaršia známa gorila na svete, samica Fatou, sa dožila úctyhodných 69 rokov a stále je milovanou hviezdou medzi návštevníkmi aj ošetrovateľmi.
Gorila nížinná menom Fatou oslávila 13. apríla svoje 69. narodeniny. Do Berlína sa dostala v roku 1959 a podľa odhadov sa narodila v roku 1957. Pri tejto príležitosti jej ošetrovatelia pripravili špeciálnu hostinu zo zeleniny a darovali jej aj bambusovú kyticu. Kvôli vysokému veku už nedostáva sladké ovocie, informuje agentúra AP.
Najstarší obyvateľ berlínskej zoo
Fatou dnes žije oddelene od ostatných goríl a od roku 2024 je najstarším obyvateľom berlínskej zoo. Podľa chovateľov je jej vek mimoriadny, keďže v prírode sa gorily dožívajú približne 35 až 45 rokov.
Predpokladá sa, že pochádza zo západnej Afriky a do Európy ju priviezol francúzsky námorník. Napriek artróze sa dokáže samostatne pohybovať a stále si zachováva pokojnú a priateľskú povahu. Gorily sú najväčšími žijúcimi primátmi a oba ich druhy sú ohrozené. Príbeh Fatou je preto nielen oslavou dlhovekosti, ale aj pripomienkou významu ochrany týchto výnimočných zvierat.