Zničujúci víkend v známej ZOO: Sloniu vyhliadku nečakajte, konflikt zvierat prerástol do výnimočnej TRAGÉDIE!

ZLÍN - V českej Zoo Zlín došlo v piatok k mimoriadne smutnej udalosti. Samec slona afrického Jack z doposiaľ nevysvetlených príčin zaútočil na samicu Ulu, ktorá následkom fatálneho útoku uhynula. Vedenie zoologickej záhrady po tragédii uzavrelo časť Karibuni, kde slony chovajú.
O incidente informovala zoo na sociálnej sieti. "Z nevysvetliteľného dôvodu v piatok 22. 5. dopoludnia samec Jack napadol samicu Ulu, tá po tomto fatálnom útoku bohužiaľ uhynula," uviedla zoologická záhrada.
Pre tragickú udalosť zostane počas celej soboty uzavretá oblasť Karibuni, v ktorej sa nachádzajú chovné zariadenia aj vonkajšie výbehy pre slony. Chovatelia aktuálne zisťujú okolnosti incidentu a prijímajú potrebné opatrenia pre zvyšok stáda.
Závery vyšetrovania úmrtia až po víkende
"Zisťujeme okolnosti a zabezpečujeme všetky potrebné chovateľské opatrenia pre našu skupinu slonov," doplnila zoo. Podľa vedenia záhrady pôjde o náročné vyšetrovanie a viac detailov chce zverejniť až po víkende, keď budú známe veterinárne aj chovateľské závery.
Pracovníci zoo smútia a spracovávajú celý incident
"Je to pre nás veľmi ťažká, smutná a náročná situácia. Prosíme preto o trpezlivosť a porozumenie. Hneď ako budeme mať k dispozícii všetky potrebné informácie, budeme vás po víkende informovať," odkázala zoo verejnosti.
Samec Jack prišiel do Zoo Zlín v septembri 2023 z Maďarska. Zoologická záhrada si od neho sľubovala prirodzené rozmnožovanie slonov afrických. Okrem Jacka žili v areáli ešte tri samice vrátane 30-ročnej Ulu a mladý samec Zyqarri.
Slony africké patria medzi kriticky ohrozené druhy a ich chov je v Česku mimoriadne vzácny.