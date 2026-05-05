Neuveriteľný prípad: Pár túžil po dieťati! Celé roky robili zásadnú TÚTO chybu pri sexe

PEKING - Mladý pár túžil po bábätku, no napriek pravidelnému intímnemu životu sa im dlhé roky nedarilo. Odpoveď, ktorú prinieslo vyšetrenie, prekvapila aj lekárov.
Túžba po dieťati bez výsledku
Príbeh z Číny vzbudil pozornosť médií po celom svete. Mladí manželia sa niekoľko rokov pokúšali založiť rodinu, no napriek snahe sa tehotenstvo nedostavovalo.
Ako uvádza britský denník Daily Star, dvojica – v čase vyšetrenia vo veku 26 a 24 rokov – nemala žiadne zjavné zdravotné problémy. Aj preto bolo ich dlhodobé neúspešné snaženie čoraz frustrujúcejšie.
S pribúdajúcim časom sa navyše zvyšoval tlak zo strany rodiny, čo ich napokon priviedlo k lekárovi.
Bolestivý detail vzbudil podozrenie
Počas konzultácie žena uviedla, že s partnerom vedú pravidelný intímny život. Zároveň však priznala, že každý styk je pre ňu nezvyčajne bolestivý.
Práve tento detail zaujal gynekologičku Liu Hongmei, ktorá najskôr zvažovala možné zdravotné komplikácie.
Prekvapivý výsledok vyšetrenia
Následné vyšetrenie prinieslo nečakané zistenie – žena bola stále panna. Lekárka preto pokračovala v zisťovaní príčiny a napokon odhalila jadro problému.
Ukázalo sa, že pár počas rokov praktizoval výlučne análny sex, čo prirodzene nemohlo viesť k otehotneniu.
Jednoduché vysvetlenie, rýchly výsledok
Lekárka obom partnerom podrobne vysvetlila základy ľudskej sexuality a spôsob, akým dochádza k prirodzenému počatiu.
Podľa dostupných informácií malo toto školenie rýchly efekt – už o niekoľko mesiacov žena otehotnela.