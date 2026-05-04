Škandál v dovolenkovom raji: VIDEO Turisti mali sex v tuk-tuku! Vypomstilo sa im to

PATONG - Nočná jazda v turistickom centre Phuket sa pre dvojicu francúzskych turistov zmenila na poriadny problém. Ich sex priamo v idúcom tuk-tuku vyvolal pobúrenie a skončil sa zásahom polície.
Divoká jazda, ktorú si všimli všetci
Na frekventovanej ceste medzi Kathu a Patong sa odohrala scéna, ktorú si okoloidúci určite neplánovali pozrieť. Dvojica turistov si totiž počas jazdy v otvorenom tuk-tuku dopriala sex — a to priamo za jazdy, pred očami ostatných vodičov.
Celé to zachytil jeden z nich na video. To sa potom bleskovo rozšírilo po sociálnych sieťach a vyvolalo vlnu reakcií.
Podľa denníka Bangkok Post to miestnych poriadne nahnevalo. Tuk-tuk je v Thajsku bežný dopravný prostriedok, nie miesto na podobné „dobrodružstvá“.
Polícia zakročila rýchlo
Úrady nenechali nič na náhodu. Polícia spolu s turistickou políciou dvojicu vystopovala priamo v hoteli. Francúzov, označovaných ako „Wesley“ a „Valen“, následne zadržali.
Obvinili ich z nevhodného správania na verejnosti — konkrétne zo sexuálneho konania na mieste, kde ho mohli vidieť iní ľudia.
Podľa polície tým porušili zákony aj základné pravidlá verejnej slušnosti a poškodili obraz turistického ruchu na ostrove.
Najprv pokuta, potom tvrdý zásah
Na začiatku to vyzeralo, že to celé skončí len pokutou. Každý z nich mal zaplatiť 5000 bahtov, čo je asi 131 eur.
Lenže tým sa to neskončilo.
Deportácia a stopka do krajiny
Do prípadu vstúpili imigračné úrady v Phukete — a tie už postupovali oveľa tvrdšie. Dvojici zrušili víza, zaradili ich na čiernu listinu a následne ich deportovali z krajiny.
To znamená jediné: návrat do Thajska pre nich v dohľadnej dobe neprichádza do úvahy.
Keď sa „zábava“ nevyplatí
Prípad ukazuje, že to, čo niekde prejde ako nevinná zábava, môže mať inde veľmi vážne následky. V Thajsku sú pravidlá verejného správania prísne — a úrady ich berú vážne.