DESIVÉ ZISTENIE Emilia si myslela, že vypila pokazené mlieko: Všetko je inak, zostáva jej rok života!

LONDÝN - Bolesti brucha môžu mať rôznu príčinu. Nie vždy je pritom na vine zle upravené alebo pokazené jedlo. Rôzne alergie a intolerancie tiež začínajú komplikáciami v procese trávenia. Prvotný pocit u každého je ale vždy rovnaký. Myslela si to aj Britka Emilia. Teraz jej zostávajú posledné mesiace života.
Emilia Cullumová z Veľkej Británie začala jedného dňa pociťovať veľkú nevoľnosť a priamo od stola sa rozbehla na toaletu, kde začala silno dáviť. Podobné nemilé chvíle zažil už nejeden z nás. Horšie však je, že problémy so žalúdkom môžu mať rôzny pôvod. Emilia to pripisovala mlieku po záruke, ktoré v to ráno raňajkovala s cereáliami. V skutočnosti však išlo o veľmi závažnú chorobu.
Crohnova choroba
Matka troch detí dávila aj pri konzumácií iných druhov jedál a neprestávalo to 10 dní. Napokon išla na pohotovosť, kde postúpila sériu niekoľkých vyšetrení. Informuje o tom Mirror. Diagnóza od lekárov nebola vôbec priaznivá. Emilia mala pozitívne výsledky na Crohnovu chorobu. Dcérkine 11. narodeniny museli osláviť v nemocnici.
Bojovala s tým sama 3 mesiace, až sa napokon objednala na súkromnú konzultáciu so špecialistom. Od februára do začiatku eta minulého roku rapídne schudla a NHS (britský verejne financovaný systém zdravotnej starostlivosti) ju zaradil do kompletnej zdravotnej starostlivosti s nevyliečiteľnou chorobou. Za pár mesiacov schudla 26 kg. Na konci leta vážila matka troch detí len 29 kg, pričom už nedokázala pribrať.
Živiny do tela prijíma cez hadičku
Naďalej však musí pracovať, aby uživila svoju rodinu. Kamarátka založila na internete zbierku, ktorá má pomôcť s platbami na súkromnú liečbu totálnej parenterálnej výživy TPN (podávanie potravy priamo cez žilu, ktorá odchádza do tráviaceho traktu). "Predstava, že by som musela opustiť svoje deti je doslova strašná," hovorí Emilia.
Ako to celé začalo
"Počas raňajok mi prišlo náhle nevoľno. Nemala som teplotu, ani som sa necítila zle, ako pri chrípke. Bol to len žalúdok, preto som si myslela, že som vypila mlieko po záruke. Keď som v ten deň večerala, opäť sa to vrátilo a zase som dávila. Každý deň to bolo také isté. Na tretí deň som si už myslela, že mi odpadne rebro," hovorí Emilia.
Po určení diagnózy a nastavení liečby bola Emilia ešte pokojná, pretože čakala, že veci sa aspoň sčasti vrátia do normálu. Každý týždeň bola ale čoraz chudšia a lekári ju varovali, že keď nepriberie, stane sa z nej anorektička. Ako povedala koncom apríla 2026, zostáva jej možno ešte rok života. V lete minulého roku jej zaviedli hadičku a pribrala sedem kíl. Odvtedy ale vlastnými silami nie je schopná zvýšiť svoju hmotnosť.