Kardiológ BIJE na poplach: Ak po 18-stej robíte tieto DVE veci, vaše srdce v noci TRPÍ namiesto regenerácie!

LONDÝN - Bežné činnosti, ktoré mnohí považujú za neškodné, môžu podľa kardiológa negatívne vplývať na zdravie srdca. Dr. Francesco Lo Monaco vám prezradí, čomu by ste sa mali večer po 18:00 vyhnúť, ak chcete znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení a podporiť regeneráciu organizmu počas spánku.
Dr. Francesco Lo Monaco je zakladateľ National Heart Clinic na londýnskej Harley Street a autor knihy Heart Saviour. Tento odborník upozorňuje na šesť vecí, ktoré by ste nemali robiť po 18:00, aby ste si udržali zdravé srdce, píše The Mirror.
Nepoužívajte silnú antibakteriálnu ústnu vodu
Prvá vec, pred ktorou Dr. Lo Monaco varuje, je používanie silnej antibakteriálnej ústnej vody. „Baktérie v ústach pomáhajú premieňať látky z potravy na oxid dusnatý, ktorý udržiava cievy pružné a schopné uvoľniť sa, keď je to potrebné. Niektoré silné ústne vody však môžu tieto baktérie zničiť, čo môže zvýšiť krvný tlak a to nie je ideálne v čase, keď by sa telo malo upokojovať a regenerovať po dni.“
Vyhnite sa modrému svetlu
Prezeranie mobilu v posteli pred zaspávaním sa stalo bežným zvykom, no môže byť škodlivejšie, ako si mnohí uvedomujú. Dr. Lo Monaco vysvetľuje: „Jasné svetlo s vysokým podielom modrej zložky potláča najmä večer melatonín. Ten nie je dôležitý len pre spánok, ale je to jeden z najochrannejších antioxidantov pre vaše cievy. Menej melatonínu spôsobuje časom väčší oxidačný stres v tepnách.“
Vyhnite sa intenzívnym statickým cvičeniam
Cviky ako plank, opretý sed o stenu alebo visenie na hrazde môžu podľa Dr. Lo Monaca zvyšovať krvný tlak ešte aj po niekoľkých hodinách. „Ak ste mali stresujúci deň, nervový systém je už tak preťažený a intenzívna záťaž neskoro večer ho udržiava v tomto stave. Najťažšie tréningy robte skôr počas dňa a večer voľte ľahšie cvičenie, aby ste pomohli svojmu srdcu.“
Vyhnite sa upokojujúcim doplnkom
Zelený čaj pred spaním pomôže podľa mnohých upokojiť telo, no nemusí to tak byť. „L-theanín, ktorý sa nachádza v zelenom čaji, ovplyvňuje stresovú reakciu a nervový systém, pričom srdcový rytmus je s nimi priamo prepojený. Pri nesprávnej dávke, načasovaní alebo v nevhodnom kontexte môžu doplnky ovplyvniť spánok nepredvídateľným spôsobom a narušiť prirodzený rytmus srdca,“ uvádza Lo Monaco.
Nezadržiavajte dych na dlhý čas
Dýchacie techniky sa často používajú na zlepšenie spánku, no ich nesprávne vykonávanie môže spôsobiť problém. „Dýchacie cvičenia považujem za užitočné, ale dlhé alebo opakované zadržiavanie dychu môže u niektorých ľudí znížiť hladinu kyslíka a zvýšiť záťaž pre srdce. Počas REM spánku je krv o niečo náchylnejšia na zrážanie. Ak má človek už existujúce cievne alebo spánkové problémy, pridávanie ďalších stresových prvkov nie je rozumné,“ radí odborník.
Nejedzte tri hodiny pred spaním
Dr. Lo Monaco odporúča nejesť tri hodiny pred spánkom, aby sa znížila záťaž pre srdce a zlepšila kontrola krvného tlaku. „Ak jete krátko pred zaspávaním, telo je nútené zvyšovať aktivitu nervového systému, keď by už malo odpočívať. Jednoducho tým, že nebudete jesť tri hodiny pred spaním, znížite stres na cievy, zlepšíte ich pružnosť, znížite nároky srdca na kyslík a podporíte efektívnejšiu nočnú regeneráciu počas spánku,“ doplnil lekár.