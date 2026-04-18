Vojde pes do krčmy a... Nikto netuší, čo je na tom vtipné! Rozlúštite NAJSTARŠIU hádanku dejín?

USA - Smiech je univerzálnym jazykom, no zdá sa, že niektoré vtipy majú dátum spotreby. Najstarší známy krčmový žart sveta sa stal na internete virálnym, no má to jeden háčik – modernému človeku nedáva zmysel. Kým vedci si nad ním lámu hlavy, sociálne siete zaplavili bizarné teórie o tom, čo sa naši predkovia snažili povedať.
Humor je fascinujúca vec, ktorá často stojí a padá na kontexte, kultúrnych narážkach či aktuálnom dianí. Kým niektoré anekdoty fungujú aj po stáročiach, iné vyprchajú ako zvetrané pivo. Presne to sa stalo starovekému vtipu, na ktorý upozornil portál IFL Science. Ide o najstarší zaznamenaný barový žart v histórii, ktorého pointa sa v priebehu tisícročí nenávratne stratila. Text pochádza zo sumerských záznamov a po preklade do moderného jazyka znie takto: Vojde pes do krčmy a povie: Nič nevidím, otvorím si toto.
Pravdepodobne zostanete sklamaní
Ak čakáte na pointu, z ktorej spadnete zo stoličky, pravdepodobne zostanete sklamaní. Pre dnešného čitateľa je tento výrok skôr hádankou než dôvodom na smiech. Asýriologička Seraina Nett predpokladá, že veta obsahovala dobovú slovnú hračku alebo špecifický kultúrny odkaz, ktorý bez hlbokej znalosti sumerskej spoločnosti jednoducho nepochopíme. Internet však záhady miluje a na platformách Reddit či X sa rozpútali vášnivé debaty. Niektorí hľadajú súvislosť s opitosťou, iní tvrdia, že slovo krčma mohlo v pôvodnom význame označovať nevestinec, čo by vtipu dodalo úplne iný rozmer.
Zatiaľ čo sumerský pes zostáva záhadou, psychológ Richard Wiseman sa v rámci projektu LaughLab rozhodol vedecky nájsť najvtipnejší vtip na svete. Po analýze 40-tisíc anekdot a hlasovaní 1,5 milióna ľudí vyhral príbeh o dvoch poľovníkoch. Jeden z nich v lese skolabuje a jeho priateľ volá na tiesňovú linku. Operátor mu poradí, aby sa najprv uistil, že je muž naozaj mŕtvy. Zo slúchadla sa ozve výstrel a poľovník sa vráti k telefónu so slovami: Dobre, a čo teraz?
Páni, ukážte, čo máte v nohaviciach! TÁTO súťaž robí z masturbácie profesionálny šport: Víťaz si odnesie 100-tisíc
Tento kontrast ukazuje, že kým univerzálny humor dokáže prekonať hranice kultúr, staroveké žarty nám pripomínajú, ako veľmi sa svet za tisícky rokov zmenil. Aj keď sumerskému psovi už asi nikto neporozumie, je dôkazom, že snaha rozosmiať blížneho je stará ako civilizácia sama.