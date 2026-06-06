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Pápež príde do politicky rozdeleného Španielska: V centre pozornosti budú migrácia aj zneužívanie

Pápež Lev XIV.
Pápež Lev XIV. (Zdroj: TASR/AP/Andrew Medichini)
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TASR

MADRID - Pápež Lev XIV. v sobotu pricestuje do Španielska, kde sa začne jeho sedemdňová návšteva zameraná na problémy prisťahovalectva a sociálnej spravodlivosti. Ako pripomína agentúra AFP, deje sa tak počas politicky náročného obdobia pre premiéra Pedra Sáncheza.

Hlavu katolíckej cirkvi privíta v kráľovskom paláci v Madride panovník Filip VI. spolu s manželkou Letiziou. Neskôr sa uskutoční modlitbová vigília v blízkosti Štadióna Santiaga Bernabéua, kde je očakávaných približne 400.000 ľudí. V nedeľu by sa na omši v centre hlavného mesta malo zúčastniť približne milión veriacich. Počas svojej cesty pápež vystúpi s prejavom v španielskom parlamente a požehná tiež novú vežu baziliky Sagrada Familia v Barcelone, ktorá je najvyšším kostolom na svete.

Stretne sa aj s obeťami sexuálneho zneužívania

Vatikán informoval, že sa stretne aj s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany katolíckeho kléru. Podľa správy španielskeho ombudsmana z roku 2023 sa od roku 1940 stalo obeťami takéhoto zneužívania v Španielsku približne 200.000 maloletých. Vláda Pedra Sáncheza a katolícka cirkev v Španielsku v marci podpísali dohodu o odškodnení obetí po rokoch váhania a nedostatočnej transparentnosti zo strany cirkevnej hierarchie. Vo štvrtok a piatok navštívi Lev XIV. aj Kanárske ostrovy, kde sa stretne s migrantmi a organizáciami, ktoré im pomáhajú. Spolu s premiérom Sánchezom si tiež uctí pamiatku tisícov migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa do Európy.

Kanárske ostrovy, ležiace pri pobreží západnej Afriky, sa stali hlavnou vstupnou bránou nelegálnych migrantov do Španielska po dlhých a nebezpečných cestách z tohto kontinentu. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) odhaduje, že na tejto trase v roku 2025 zahynulo alebo zmizlo 1172 migrantov. Na rozdiel od mnohých európskych krajín má Španielsko pod vedením Sáncheza liberálnu imigračnú politiku, pripomína AFP. Jeho vláda však čelí tlaku Ľudovej strany (PP) a krajne pravicového zoskupenia Vox, tretej najsilnejšej politickej sily v krajine.

Sánchez je kritizovaný

Sánchez je okrem toho kritizovaný aj pre viaceré korupčné škandály týkajúce sa jeho najbližšieho okolia. Do viacerých vyšetrovaní je zapletená jeho manželka, brat, bývalí vysokopostavení predstavitelia jeho Socialistickej robotníckej strany (PSOE), ako aj bývalý premiér José Luis Rodríguez Zapatero.

Premiér odmieta požiadavky opozície na odstúpenie

Premiér odmieta požiadavky opozície na odstúpenie a trvá na tom, že jeho menšinová koaličná vláda dokončí svoje funkčné obdobie až do riadnych parlamentných volieb plánovaných na rok 2027. „Lev XIV. prichádza do polarizovanej krajiny, kde sa rôzni aktéri môžu pokúsiť využiť jeho návštevu vo svoj prospech,“ uviedol Rafael Rubio, hovorca katolíckej cirkvi pre pápežovu návštevu Španielska. Zároveň dodal, že „zabezpečiť, aby sa jeho (pápežovo) posolstvo dostalo ku všetkým a oslovilo všetkých, je veľkou výzvou“.

Na zabezpečenie návštevy bude nasadených približne 15.000 príslušníkov polície, občianskej gardy a miestnych policajných zložiek. Akreditáciu získalo aj viac než 4000 novinárov z 80 krajín. V prípade Leva XIV. ide o prvú cestu do krajiny Európskej únie mimo Talianska a zároveň o prvú štátnu návštevu pápeža Španielska od roku 2010, keď krajinu navštívil Benedikt XVI.

Viac o téme: MigráciaŠpanielskoPápežZneužívaniePolitika
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