Páni, ukážte, čo máte v nohaviciach! TÁTO súťaž robí z masturbácie profesionálny šport: Víťaz si odnesie 100-tisíc

USA - Znie to ako vtip, no ide o realitu. Organizátori predstavili prvý ročník podujatia s názvom Sperm Racing World Cup, v ktorom budú „súťažiť“ spermie mužov z celého sveta – a víťaz si odnesie odmenu až 100-tisíc dolárov.
Do nezvyčajnej súťaže sa môžu prihlásiť muži, ktorí veria, že ich „plavci“ majú dostatočnú rýchlosť na svetovú úroveň. Organizátori prirovnávajú koncept k Formule 1, len „na mikroskopickej úrovni“.
Z virálneho nápadu seriózna súťaž
Projekt vznikol minulý rok ako experiment dvoch amerických študentov, no dnes sa mení na globálny turnaj. Ako informuje portál LadBible, za myšlienkou stoja Eric Zhu, Nick Small, Shane Fan a Garret Niconienko, ktorí chcú podľa vlastných slov „premeniť zdravie na súťaž“.
Aj keď celý koncept pôsobí na prvý pohľad komicky, organizátori upozorňujú na vážny problém – mužská plodnosť podľa nich za posledných 50 rokov klesla o viac než 60 percent. „Nie je to len žart. Je to téma, o ktorej sa málo hovorí. Pohyblivosť spermií je kľúčovým faktorom plodnosti – a dá sa merať aj zlepšovať,“ uvádzajú vo svojom manifeste.
Ako preteky prebiehajú?
Každý účastník poskytne biologickú vzorku, ktorá prejde laboratórnym spracovaním – vrátane čistenia, centrifugácie či inkubácie. Následne sa vyberú najživotaschopnejšie bunky. Tie sa potom „postavia“ na štart mikroskopickej dráhy. V nej pôsobí kontrolovaný prúd, ktorý vytvára odpor a simuluje náročné podmienky. Pomocou špeciálneho systému sa pohyb buniek sleduje a premieňa na 3D vizualizáciu, ktorú sledujú diváci – vrátane komentára či „pretekárskej atmosféry“.
Prísne pravidlá účasti
Organizátori nastavili pomerne jasné kritériá. Súťažiaci musia:
- mať minimálne 18 rokov
- byť bez pohlavne prenosných chorôb
- poskytnúť vzorky v súlade s pravidlami
- súhlasiť s natáčaním a medializáciou
Zároveň platí, že účastníci nesmú manipulovať s výsledkami ani poskytovať nepravdivé informácie.
Kto môže reprezentovať krajinu?
Podmienky reprezentácie sú podobné ako pri športových podujatiach. Súťažiaci môže reprezentovať štát, ak:
- sa tam narodil on alebo jeho rodičia
- má občianstvo alebo trvalý pobyt
- prípadne má aspoň 25 % pôvodu z danej krajiny
Turnajový systém ako v športe
Súťaž bude mať klasickú športovú štruktúru – kvalifikácie, vyraďovacie súboje a finále. Každý duel bude verejne vysielaný. Organizátori sľubujú aj sprievodný program v štýle veľkých športových podujatí – tlačové konferencie, „váženia“ či živé komentáre. Aj keď ide o netradičný formát, cieľ je podľa tvorcov jasný – otvoriť diskusiu o mužskom zdraví spôsobom, ktorý zaujme širokú verejnosť. A ako sami s nadhľadom dodávajú: možno je to jediná situácia, kde byť „prvý v cieli“ znamená úplne niečo iné.