Slováci a Česi hromžia: ZAKÁŽE Brusel známu dvanástku? Na internete sa šíria špekulácie

BRATISLAVA - V posledných týždňoch sa na sociálnych sieťach aj v médiách objavili tvrdenia, že Európska komisia plánuje zakázať tradičné označovanie piva podľa stupňovitosti a nahradiť ho výlučne údajom o obsahu alkoholu. Zastúpenie Európskej komisie v Česku ale uviedlo, že Brusel zakázať "dvanástku" nechce. Aj Český zväz pivovarov a sladovní tieto informácie odmieta a upozorňuje, že ide o nepresné a zavádzajúce interpretácie.

Slováci aj Česi patria medzi národy, ktoré si svoje pivo nielen radi vychutnajú, ale aj presne vedia, čo pijú. Označenia ako desiatka či dvanástka sú pre nich rovnako samozrejmé ako samotná chuť piva — ide o tradičný spôsob, ako sa v našom regióne rozlišuje jeho "sila" podľa stupňovitosti. Práve preto vyvolali v poslednom období rozruch špekulácie, že Európska komisia chce tento systém zrušiť a nahradiť ho výlučne údajom o obsahu alkoholu.

"Kvôli tlaku na zjednotenie európskych pravidiel hrozí, že z výčapov zmizne tradičné označovanie piva podľa stupňovitosti, na ktoré sme boli zvyknutí od čias rakúsko-uhorskej monarchie," napísal napríklad český Deník.cz.

Nič také sa nechystá

Nie je to však pravda. "EÚ neplánuje zakázať označovanie piva podľa stupňa ani jeho premenovanie. Preskúmanie smernice o spotrebnej dani sa neplánuje: členské štáty môžu naďalej zdaňovať a označovať pivo podľa stupňa alebo obsahu alkoholu," napísalo na sociálnej sieti zastúpenie eurokomisie v Česku. "Takže dvanáska zostáva dvanástkou," zhrnuli zjednodušene.

Rovnako špekulácie dementuje aj Český zväz pivovarov a sladovní. „V tejto chvíli neevidujeme žiadny konkrétny legislatívny návrh Európskej komisie, ktorý by rušil tradičné české označovanie piva podľa stupňovitosti alebo stanovoval rok 2031 ako termín pre jeho ukončenie,“ uviedol výkonný riaditeľ zväzu Tomáš Slunečko.

Stupňovitosť je súčasť tradície, ktorú využíva viac krajín

Európska legislatíva dlhodobo umožňuje členským štátom používať pri zdaňovaní piva rôzne systémy – buď podľa obsahu alkoholu, alebo podľa stupňovitosti. Česká republika či Slovensko nie sú jediní, kto tento model využíva. Rovnako postupujú aj ďalšie pivovarské veľmoci, napríklad Nemecko, Rakúsko či Poľsko.

Slunečko pripomína, že český systém je pevne zakorenený v pivnej kultúre. Český systém stupňovitosti je súčasťou našej pivnej tradície aj spotrebiteľskej orientácie na trhu. Označenia ako ‚desiatka' alebo ‚dvanástka' sú pre českých spotrebiteľov dlhodobo zrozumiteľné a pevne spojené s českou pivnou kultúrou,dodal.

