Rekonštrukcia snov sa zmenila na NOČNÚ MORU: Pozrite sa, aké OČI sa na ňu pozerali spod podlahy! Takmer ODPADLA

ESSEX - Rekonštrukcia nového domu sa pre mladú ženu zmenila na nečakané dobrodružstvo. Počas prác totiž začula zvláštne škrabanie spod podlahy – a čoskoro zistila, že v dome nie je sama.
Amy Shawová, ktorá prerába svoju nehnuteľnosť v anglickom Essexe, najskôr predpokladala, že ide o bežný ruch. Realita ju však poriadne zaskočila. Zo škáry medzi podlahovými doskami na ňu totiž vykukla hlava líšky, píše The Mirror.
„Nikto vás nepripraví na moment dospelosti, keď zistíte, že máte líšku uväznenú pod podlahou,“ opísala situáciu s humorom na sociálnej sieti TikTok. Video sa okamžite stalo virálnym a za niekoľko dní nazbieralo viac ako 4,4 milióna zhliadnutí. Majiteľka priznala, že ju zvuky spočiatku vystrašili. Najprv si myslela, že ide o susedovu mačku. „Otvorila som zadné dvere, aby som pomohla vysušiť omietku, a zrazu som niečo počula dole,“ vysvetlila. Keď zviera nenašla, domnievala sa, že ušlo, a dvere preventívne zablokovala.
Zviera bolo uväznené
Krátko nato však nasledoval šok. „Otočila som sa a zrazu som videla tvár, ktorá na mňa pozerala spod podlahy,“ opísala moment prekvapenia. Amy sa pokúsila líšku vylákať jedlom pre psov, no rýchlo pochopila, že zviera je v skutočnosti uväznené a v strese. Pomoc nakoniec prišla od stavbára, ktorý ju upozornil na uvoľnenú podlahovú dosku pod pracovným náradím. Po jej odstránení sa podarilo líške bezpečne uniknúť.
Celá skúsenosť v nej zanechala silný dojem. „Aj keď nechcem mať líšku v dome, uvedomila som si, že naše záhrady sú zároveň ich domovom,“ priznala. Zároveň dodala, že aj malé kroky – ako kŕmidlá pre vtáky či výsadba rastlín – môžu výrazne pomôcť miestnej faune.
Reakcie na sociálnych sieťach na seba nenechali dlho čakať. Používatelia reagovali s humorom aj nadšením. „Ja by som nepísal stavbárom o probléme, ale partnerovi o novom domácom miláčikovi,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší si z celej situácie urobil žart: „Nový dom aj nové zviera? To je výhra.“ Nečakaný „nájomník“ tak premenil obyčajnú rekonštrukciu na príbeh, ktorý pobavil milióny ľudí a zároveň pripomenul, že ľudské obydlia často zasahujú do prirodzeného prostredia zvierat.