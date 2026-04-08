Rekonštrukcia snov sa zmenila na NOČNÚ MORU: Pozrite sa, aké OČI sa na ňu pozerali spod podlahy! Takmer ODPADLA

Zo škáry medzi podlahovými doskami vykukla hlava líšky!
Zo škáry medzi podlahovými doskami vykukla hlava líšky! (Zdroj: TikTok/amyfuchsiashaw)
ESSEX - Rekonštrukcia nového domu sa pre mladú ženu zmenila na nečakané dobrodružstvo. Počas prác totiž začula zvláštne škrabanie spod podlahy – a čoskoro zistila, že v dome nie je sama.

Amy Shawová, ktorá prerába svoju nehnuteľnosť v anglickom Essexe, najskôr predpokladala, že ide o bežný ruch. Realita ju však poriadne zaskočila. Zo škáry medzi podlahovými doskami na ňu totiž vykukla hlava líšky, píše The Mirror.

No one prepares you for the part of adulthood where a fox is trapped beneath your floorboards ????

„Nikto vás nepripraví na moment dospelosti, keď zistíte, že máte líšku uväznenú pod podlahou,“ opísala situáciu s humorom na sociálnej sieti TikTok. Video sa okamžite stalo virálnym a za niekoľko dní nazbieralo viac ako 4,4 milióna zhliadnutí. Majiteľka priznala, že ju zvuky spočiatku vystrašili. Najprv si myslela, že ide o susedovu mačku. „Otvorila som zadné dvere, aby som pomohla vysušiť omietku, a zrazu som niečo počula dole,“ vysvetlila. Keď zviera nenašla, domnievala sa, že ušlo, a dvere preventívne zablokovala.

Zviera bolo uväznené

Krátko nato však nasledoval šok. „Otočila som sa a zrazu som videla tvár, ktorá na mňa pozerala spod podlahy,“ opísala moment prekvapenia. Amy sa pokúsila líšku vylákať jedlom pre psov, no rýchlo pochopila, že zviera je v skutočnosti uväznené a v strese. Pomoc nakoniec prišla od stavbára, ktorý ju upozornil na uvoľnenú podlahovú dosku pod pracovným náradím. Po jej odstránení sa podarilo líške bezpečne uniknúť.

Celá skúsenosť v nej zanechala silný dojem. „Aj keď nechcem mať líšku v dome, uvedomila som si, že naše záhrady sú zároveň ich domovom,“ priznala. Zároveň dodala, že aj malé kroky – ako kŕmidlá pre vtáky či výsadba rastlín – môžu výrazne pomôcť miestnej faune.

Kúpila si šteniatko, no po 3 mesiacoch prišiel šok: Keď sa na PSA pozrel odborník, OKAMŽITE volal zoo! Prečítajte si tiež

Kúpila si šteniatko, no po 3 mesiacoch prišiel šok: Keď sa na PSA pozrel odborník, OKAMŽITE volal zoo!

Reakcie na sociálnych sieťach na seba nenechali dlho čakať. Používatelia reagovali s humorom aj nadšením. „Ja by som nepísal stavbárom o probléme, ale partnerovi o novom domácom miláčikovi,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší si z celej situácie urobil žart: „Nový dom aj nové zviera? To je výhra.“ Nečakaný „nájomník“ tak premenil obyčajnú rekonštrukciu na príbeh, ktorý pobavil milióny ľudí a zároveň pripomenul, že ľudské obydlia často zasahujú do prirodzeného prostredia zvierat.

Svadobná plánovačka po stovkách
Svadobná plánovačka po stovkách obradov varuje: Ak váš partner robí TOTO, radšej sa ani neberte!
Neurovedec odhalil kód k
Neurovedec odhalil kód k vašim biologickým hodinám: Stačí vám svetlo a tento JEDNODUCHÝ PLÁN!
Veda v koncoch! Teleskop
Veda v koncoch! Teleskop Jamesa Webba našiel planétu, ktorá podľa všetkých pravidiel NEMALA EXISTOVAŤ
Pozvali ju na TROJKU,
Pozvali ju na TROJKU, no nastalo PEKLO! Mladá žena opísala NAJHORŠIU noc svojho života
Ema Müller o traumách slávneho otca: Detstvo nebolo vždy ružové! Manželka Vanda mala z tohto strach
Ema Müller o traumách slávneho otca: Detstvo nebolo vždy ružové! Manželka Vanda mala z tohto strach
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Orzságh pred štartom prípravy na MS
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Orzságh pred štartom prípravy na MS
Ženská reprezentácia pred majstrovstvami sveta družstiev v Londýne
Ženská reprezentácia pred majstrovstvami sveta družstiev v Londýne
FOTO Poslanca prichytili na nákupe
Poslanca prichytili na nákupe u ikonického nábytkového GIGANTA: Verejnosť ho poriadne zjazdila!
Výbor NRSR má o prípade úmrtia Jozefa Chovanca rokovať v pondelok
Prezident Slovenskej republiky Peter
Pellegrini dúfa, že prímerie bude využité na uzavretie mieru na Blízkom východe
Veľké dopravné obmedzenia v Bratislave: Nedeľný maratón ochromí MHD aj regionálne linky
Veľké dopravné obmedzenia v Bratislave: Nedeľný maratón ochromí MHD aj regionálne linky
Iránske revolučné gardy sú
Iránske revolučné gardy sú napriek prímeriu v pohotovosti, Američanom nedôverujú
Nemecká dedina je energeticky
Nemecká dedina je energeticky sebestačná, zvyšovanie cien ju netrápi
Krutý verdikt ruského súdu: Aktivistov protivojnového hnutia odsúdili na šesť až 12 rokov väzenia
České tajné služby zasiahli
České tajné služby zasiahli proti ruským hackerom, ktorí získavali citlivé údaje
Matthew McConaughey
Matthew McConaughey sa totálne zbláznil: To ako vyzerá?
Ľubomír Višňovský
Čerstvo rozvedený Ľubomír Višňovský: Už má novú známosť... Rande s mladou blondínkou
FOTO Nečakaný krok! Belohorcová a
Nečakaný krok! Belohorcová a Hájek zachraňujú manželstvo? Trávia spolu čas na Miami
Lela prvýkrát po rozchode
Lela prvýkrát po rozchode na verejnosti: Totálne vychudnutá a... Aha, kto jej robil spoločnosť!
Rekonštrukcia snov sa zmenila
Rekonštrukcia snov sa zmenila na NOČNÚ MORU: Pozrite sa, aké OČI sa na ňu pozerali spod podlahy! Takmer ODPADLA
Najstaršie prístavy sveta: Odkryte
Najstaršie prístavy sveta: Odkryte fascinujúcu históriu námorného obchodu a civilizácie
Svadobná plánovačka po stovkách
Svadobná plánovačka po stovkách obradov varuje: Ak váš partner robí TOTO, radšej sa ani neberte!
Neurovedec odhalil kód k
Neurovedec odhalil kód k vašim biologickým hodinám: Stačí vám svetlo a tento JEDNODUCHÝ PLÁN!
Pláž Dubovica na ostrove
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
Slovensko má nového multimilionára: O kráľovskú výhru v Eurojackpote sa však musí podeliť!
Slovensko má nového multimilionára: O kráľovskú výhru v Eurojackpote sa však musí podeliť!
Veľký zásah za státisíce: Colníci odhalili u bulharského vodiča obrovský kontraband (foto)
Veľký zásah za státisíce: Colníci odhalili u bulharského vodiča obrovský kontraband (foto)
Pasca na kupujúcich: Viac ako polovica jazdených áut na trhu má temnú minulosť, luxusné značky vedú
Pasca na kupujúcich: Viac ako polovica jazdených áut na trhu má temnú minulosť, luxusné značky vedú
Koniec šialenstva na pumpách? Ceny ropy prudko padajú, radosť však môže byť predčasná!
Koniec šialenstva na pumpách? Ceny ropy prudko padajú, radosť však môže byť predčasná!

Shiffrinová zverejnila smutnú správu: Pravdu sme skrývali, ale naozaj sme o tom nechceli hovoriť
Shiffrinová zverejnila smutnú správu: Pravdu sme skrývali, ale naozaj sme o tom nechceli hovoriť
VIDEO Po hlave si skákať nenechá: Šimon Nemec upratal drzého nováčika, pobavil spoluhráčov aj fanúšikov
VIDEO Po hlave si skákať nenechá: Šimon Nemec upratal drzého nováčika, pobavil spoluhráčov aj fanúšikov
VIDEO Nepríde ani Tatar: Slováci sa na MS 2026 musia zaobísť bez viacerých zvučných mien
VIDEO Nepríde ani Tatar: Slováci sa na MS 2026 musia zaobísť bez viacerých zvučných mien
Slovensko sa dostalo do nezávideniahodnej pozície: Ako kapitán som takúto situáciu nezažil
Slovensko sa dostalo do nezávideniahodnej pozície: Ako kapitán som takúto situáciu nezažil
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
Šokujúci trend na trhu práce: Ghost jobs ovládajú pracovný svet, ale čo to vlastne znamená pre vás?
Šokujúci trend na trhu práce: Ghost jobs ovládajú pracovný svet, ale čo to vlastne znamená pre vás?
Ako byť produktívny aj po práci? Tieto triky vám zmenia večery
Ako byť produktívny aj po práci? Tieto triky vám zmenia večery
Prečo zamestnávatelia dnes pozerajú na vysokú školu inak? Odhaľujeme pravdu!
Prečo zamestnávatelia dnes pozerajú na vysokú školu inak? Odhaľujeme pravdu!
Nečakaná situácia v práci: Kedy máte nárok na platené voľno na pohrebe a ako to skutočne funguje
Nečakaná situácia v práci: Kedy máte nárok na platené voľno na pohrebe a ako to skutočne funguje
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Mrkvová torta s polevou
Mrkvová torta s polevou
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Slovenský Inštitút experimentálnej fyziky predstavil model, ktorý rieši záhadu čiernych dier, singularity a hmotnosti v jednom: Fyziku môže posunúť míľovými krokmi vpred
Slovenský Inštitút experimentálnej fyziky predstavil model, ktorý rieši záhadu čiernych dier, singularity a hmotnosti v jednom: Fyziku môže posunúť míľovými krokmi vpred
Ukrajinský Leopard 1A5 prežil 52 útokov dronov: takto sa tanky prispôsobujú novej vojne
Ukrajinský Leopard 1A5 prežil 52 útokov dronov: takto sa tanky prispôsobujú novej vojne
Ak sa spoliehaš na AI odpovede od Google, môžeš veriť nepresným informáciám. Denne ich vyprodukuje milióny
Ak sa spoliehaš na AI odpovede od Google, môžeš veriť nepresným informáciám. Denne ich vyprodukuje milióny
Na Vosveteit.sk môžeš po novom obsah čítať takmer bez reklám. Stačí ti na to jedno spoločné predplatné
Na Vosveteit.sk môžeš po novom obsah čítať takmer bez reklám. Stačí ti na to jedno spoločné predplatné
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma

Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Panoramatické strešné okná pre otvorený priestor
Panoramatické strešné okná pre otvorený priestor
6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
Jedna farba takmer na všetko? Pri domácich projektoch to môže byť veľká výhoda
Jedna farba takmer na všetko? Pri domácich projektoch to môže byť veľká výhoda
KVÍZ: Myslíte si, že máte super IQ? Otestujte sa a zistite pravdu!
KVÍZ: Myslíte si, že máte super IQ? Otestujte sa a zistite pravdu!
Poslanca prichytili na nákupe
Poslanca prichytili na nákupe u ikonického nábytkového GIGANTA: Verejnosť ho poriadne zjazdila!
ŠOKUJÚCE svedectvo bývalého mafiána:
ŠOKUJÚCE svedectvo bývalého mafiána: Orbánovi som nosil kufre peňazí! Všetko platil boss ruskej mafie
MIMORIADNE Problémy s dodávkami
MIMORIADNE Problémy s dodávkami ropy cez ropovod Adria! Fico avizuje veľké zmeny pri NAFTE
V Bratislave vyčíňa vážne
V Bratislave vyčíňa vážne infekčné ochorenie: Potvrdili už 5 prípadov! Skloňuje sa epidémia

